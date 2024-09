Szombaton Budapesten tetőzik a Duna

Budapest száz százalékos készültségben várja a tetőzést, jelenti Facebookon a főpolgármester. „Az előrejelzések szerint az idei áradás időszakában ma este emelkedik a legmagasabbra a Duna vízszintje Budapesten. Kollégáim mindenhol lezárták a csatornazsilipeket, az átemelőtelepeket árvízi üzemmódba állították, elvégezték a szükséges védvonali zárásokat és azok megerősítését. Az elhúzódó áradás megterheli a gátak és a védművek állapotát, ami növeli a szivárgások kockázatát, ezért a csatornázási művek figyelőszolgálatának munkatársai éjjel-nappal járják a védvonali szakaszokat”, írja.

Karácsony Gergely szerint a vízművek munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vízbázisokat is, ellátják a kutak védelmét és lényegesen több ivóvízminőségi vizsgálatot végeznek, „hogy továbbra is biztosítani tudjuk a lakosság számára a zavartalan és biztonságos ivóvíz ellátást”. A Batthyány téren már tegnap befejezte a BKV a védművek építését, be kellett avatkozni tegnap a Margit híd környékén is. Mindez természetesen hatással van a közösségi közlekedésre. A BKK folyamatosan tájékoztat a változásokról, az esetlegesen kieső járatok pótlására növeli a kapacitásokat a zavartalanul üzemelő forgalmas szakaszokon.