Orbán visszakérdezett, hogy miről kellene vitáznia Magyar Péterrel

„Orbán Viktor: Szívesen megyek a köztévébe.

RTL: Magyar Péterrel vitázni?

OV: Miről?

RTL: Hát azt majd ő megmondja, vagy ön.

OV: Biztos majd lesz egyszer választás Magyarországon, és akkor majd vitázhatunk mindenféléről, de ebben a pillanatban normális, konszolidált politikai élet zajlik Magyarországon. Mindenkivel szívesen beszélünk mindenről ott, ahol ennek helye van.”

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A miniszterelnököt a vasárnapi Árvízinfón az RTL köztévés vitáról, valamint jövőbeni programjairól kérdezte – többek között az európai parlamenti vitáról –, amelyeket a miniszterelnök az árvízre hivatkozva mondott le. „Valamikor, október első vagy második hetében ott leszek az európai parlamentben is” – mondta Orbán. „A politikai élet normális rendje szerint fogunk dolgozni az árvíz után. Helyreáll a szokásos naptári rend. Ha jól látom, akkor szerdán van egy konferencia, ahol az európai versenyképesség a téma. (...) Csütörtök este már Macedóniában tartunk közös kormányülést az új macedón kormánnyal.”

„A mi szakmánk is átalakult, de ezt nem az árvízvédelem kapcsán érdemes megbeszélni, hanem inkább egy mélyebb elemző beszélgetés keretében” – mondta Orbán, mikor az Index az influenszerpolitizálásról kérdezte. „Az önök munkája is átalakul. Akinek van egy mobiltelefonja, az ma már egy újságíró, mi több, tudósító. (...) Ezekről érdemes beszélgetni, de ez most a védekezést nem befolyásolja.”

Ha már influenszerpolitizálás: összeszedtük az árvízi politikai tartalomgyártók krémjének legszebb pillanatait.