Trump szerint „túl késő” lenne még egy elnökjelölti vitát tartani

Donald Trump amerikai elnökjelölt közölte, hogy nem fog részt venni egy második elnökjelölti vitán a novemberi választás előtt. Kihívója, Kamala Harris a napokban elfogadta a CNN meghívását október 23-ára, ugyanakkor Trump egy kampányrendezvényen arról beszélt, hogy már „túl késő” vitázni, mivel a szavazás már megkezdődött.

photo_camera Trump és Harris első, és lehet, hogy egyetlen vitája Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Trump arra utalhatott, hogy vannak államok, ahol már van lehetőség levélszavazatot beküldeni, illetve elkezdték már postázni a szavazólapokat például a tengerentúli katonai bázisokon szolgáló katonáknak is, de azért az amerkai választók döntő többsége még nem élt a szavazati jogával.

Harris és Trump első vitáját teljesen egybehangzó vélekedések szerint a demokrata elnökjelölt magabiztosan megnyerte, ennek ellenére Trump szerint ő nyert. Harris kampánya most üzent is neki, hogy ha már legutóbb is nyertesnek gondolta magát, akkor igazán elvállalhatná a részvételt ezen az alkalmon is.

A BBC felidézi, hogy a szeptember 10-ei, Trump számára nem túl jól elsülő alkalom után a volt elnök utalt már rá, hogy nem lesz több vita.

A Harris-Walz kampányt vezető Jen O'Malley Dillon közleményben reagált, kiemelve, hogy a modern történelem során példa nélküli lenne, ha az amerikaiak csak egyetlen vitán láthatnák összecsapni az elnökjelölteket, és a választók megérdemelnének még egy lehetőséget, hogy lássák, melyik elnökjelölt milyen jövőt szán az Egyesült Államoknak.

Donald Trump szombaton amúgy Észak-Karolinában tartott kampányeseményt, és a várakozásoknak megfelelően végül egyetlen szót sem vesztegetett az állam trumpista kormányzójelöltjére, Mark Robinsonra, akiről nagyon kellemetlen és explicit régi kommentek kerültek elő a CNN szerint egy pornóoldalról, és Robinson nem is bukkant fel az eseményen.