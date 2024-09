A felrobbanó csipogók előzményei és következményei

Jó reggelt! Breaking: ősz van.

4 cikk rövidülő napjainkra:

Apadás

A Duna szombaton tetőzött Budapesten, a Szigetközben és a Dunakanyarban megkezdődött az apadás, de még mindig komoly az árvízi helyzet az országban. Karácsony szerint a klímaváltozás valósága rárúgta az ajtót a városra, ami pedig a főváros hétköznapjait illeti: azon dolgoznak, hogy a Batthyányi téri metróállomást a hét elejétől használni lehessen, majd a hét második felétől a szentendrei HÉV és a villamosok is rendben közlekedhessenek.

Videónkban összegyűjtöttük az árvízi politikai kontentgyártók krémjét – de ki lehet a meglepetésgyőztes? Mindenesetre legény a gáton podcastünk állja a sarat a világ bús tengerén.

Vita a vitáról

photo_camera Donald Trump és Kamala Harris Fotó: SAUL LOEB/AFP

Orbán visszakérdezett, hogy miről kellene vitáznia az erre ajánlkozó Magyar Péterrel, aki erre gyorsan bedobott néhány témát. Orbán Balázs bátorítaná Magyar Pétert, hogy ne legyen gyáva, és álljon ki vele vitázni.

Korábban még más kifogást keresett, de most már Trump azt mondja, hogy „túl késő” lenne még egy elnökjelölti vitát tartani.

Csipogórobbanás előtt és után

photo_camera A BAC Consulting irodája Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok szerda óta vizsgálatot folytatnak, ezért többször is meghallgatták a később felrobbant csipogók forgalmazásában részt vevő budapesti cég tulajdonosát. A tajvani rendőrség is kihallgatta a BAC Consulting helyi képviselőjét. Egy norvég férfi tulajdonában álló bolgár cég is érintett lehet az ügyben, de a tulajdonos eltűnt az Egyesült Államokban.

Egykor állítólag még Szaddám Husszein megölésére is felmerült ötletként a Moszadban, hogy egy európai fedőcég adjon el egy megbütykölt tévéstúdiót Irakba, amit aztán felrobbantanak.

A robbanó csipogók miatti parázás átalakíthatja a világgazdaságot, mert ha bármelyik csomagban bomba lehet, az újabb erős érv a kereskedelmi útvonalak lerövidítése mellett.

Történelem

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A békemisszionárius béke-miniszterelnök békekormánya békeköltségvetést sürget az egész EU-ban. A történelem szépen illusztrálja, hogy sokszor a legmasszívabb fegyverkezéssel fektettek be az állítólagos békébe.

Rákosi-korszak a Balatonon: az ötvenes években csíkosruhás politikai foglyokkal bányászták le a bazaltorgonákat Magyarország legszebb vulkánjáról. Kiállítás Badacsony sötétebb oldaláról a sztálinizmus szagmintáival.

Závada Pál új regényében az 1949-ben gyújtogatással vádolt kulákokat kutatja egy forgatócsoport 1988-ban. És „ugyanez a világ úrhodik még ma is felettünk”. Interjúnkban azt mondja: „a holokauszt- és a Trianon-irodalom még véletlenül sem ér össze, nekem pedig régi mániám, hogy ezek összefüggenek”.

Cserhát School

2021 óta működik Terényben a Budapest School, Nógrád megye első alternatív iskolája. Ahol „5 számjegyben gyerekek tudását minősíteni barbárság”.