A Fidesz egykori biatorbágyi képviselőjelöltje kiborult, mert nem lehet elég nagy mellű mesefigurát csinálni egy játékban

Úgy tűnik, nem viccelt Dezse Balázs, a PestiSrácok munkatársa, amikor a legutóbbi önkormányzati választás előtti kampányvideójában a Fidesz biatorbágyi képviselőjelöltjeként többször is a határtalan igazságérzetét említette.

Bár a választáson alulmaradt, az igazságérzete a jelek szerint tényleg nagyon erős, a PestiSrácokon ugyanis most váratlanul személyes cikkben adott hangot a felháborodásának.

A Leoperált mellű transzneműekkel provokál a Dragon Age: The Veilguard című írás lényegében azt nehezményezi, hogy egy felnőtteknek való fantasyjátékban, ahol folyamatosan mesés dolgok történnek, és a karaktereket tetszés szerint lehet összevissza módosítani, a figurákat még át is lehet műttetni.

A cikk így indul: „Azt csak azok tudták eddig, akik ismernek, hogy úgy szoktam várni a kedvenc játékaim folytatásait, mint kisgyerek a karácsonyt. Azt viszont mindenki el tudja képzelni, hogy hogyan érezhet egy kisgyerek, amikor a fa alatt ülve kibontja az ajándékait és csak üres dobozokat talál. De még talán az is jobb annál, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy kedvenc játékai teljesen a WOKE szivárványos igények szerint lettek újra gondolva, és a kaland előtt azt kell eldöntenie, hogy a tünde srác, akivel csatába akar indulni nem bináris-e, vagy leoperált mellű transznemű. Ez most nyilván úgy tűnhet, mint egy vicc, de ez véresen komoly. Ez történik ugyanis éppen az egyik legnagyobb játékgyártó cég, az Electronic Arts legújabb játékában, a Dragon Age: The Veilguardban, ami alapvetően nem csak 30+-os gyerekeknek készült, hanem igazi kisfiúk is játszanak vele, akik esetében nem normális, hogy tudják, mi az a nem bináris.”

De a lényeg később jön:

„Az egész játék egyébként a nemek közötti különbségek gyűlölete köré épül – a játék készítőit jól láthatóan rettenetesen zavarják a kerek női formák és a szépség, amit onnan lehet tudni, hogy a karakterépítésnél a legnagyobb választható mellméret is viszonylag kicsinek számít (ebben most semmi szexista, vagy body shaming nincs), ami azért »fontos«, mert az elmúlt időszakban több olyan játék is nagy felháborodást váltott ki a WOKE világban, amelyekben vonzó… khm.. megnyerő vonásokkal rendelkező főhősnőt készítettek”.

Három éve sok felnőtt férfi – köztük a néhai, szintén kormánypárti 888 szerzője is – kiborult azon, hogy kevésbé lett szexi a nőstény nyúl a gyerekeknek készülő rajzfilm folytatásában.

photo_camera Dezse Balázs a Fidesz biatorbágyi képviselőjelöltjeként Fotó: Fidesz Biatorbágy/Youtube

Dezse Balázs a Dragon Age: The Veilguard játékról szóló cikkét így zárja:

„Ennek egyébként a történet szempontjából semmi jelentősége nincs, de ne feledjük, az egész »játék« arra megy ki, hogy a gyerekeink lelkét minél korábban tönkretegyék.

Üzenjük: nem fog sikerülni.”

Ezen a ponton talán érdemes megemlíteni, hogy a felháborodásnak alapot adó játék valójában nem gyerekeknek való, a hivatalos besorolása PEGI 18. („A felnőtt besorolást akkor használjuk, amikor az erőszak olyan szintet ér el, ahol az már durva bántalmazást, látszólag öncélú gyilkolást vagy védtelen szereplők felé irányuló kegyetlenséget ábrázol. Az illegális kábítószerek használatának dicsőítése és az explicit szexuális tevékenység szintén ebbe a kategóriába tartozik” – írják erről a kategóriáról.)