Hahó, értelmiségiek, verekedés helyett végre azt is lehet nézni, ahogy híradósok és újságírók omlanak össze Molnár Áron körül

Azok, akik 2023 őszén eljutottak odáig, hogy sikerült szégyenkezés nélkül bekapcsolniuk a tévét, mert ott egy olyan reality futott, amiben Nagy Zsoltot is szerepeltették, most ismét megpróbálkozhatnak azzal, hogy hétköznap esténként félredobják az Élet és Irodalmat és pihentessék a megbotránkozást a Sztárbox miatt.

Újra itt van ugyanis az élőszereplős Cluedo, vagyis Az Árulók (alcímmel együtt: Gyilkosság a kastélyban), az RTL realityje, amiben bikinis és fürdőgatyás fiatalok helyett olyanok szerepelnek, akik képesek összetett mondatokat is megfogalmazni, a realitykhez nem szokott közönséget pedig most Nagy Zsolt helyett noÁrral Molnár Áronnal próbálják behúzni. Egy nem változott, a műsorvezető még mindig a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila, aki egy évvel ezelőtt kapott pár hónapnyi felfüggesztettet, és az előző évad óta sem tanulta meg, hogy a köpenyt nem két P-vel ejtik, ahogy az üresen, a hamarosan és a hivatalosan szavakban sincs két S. „HivataloSSan is kinevezlek árulónak és átadom a gyilkosok köPPenyét.”

De legalább jól hozza szerepét, vagyis a nádasdladányi Nádasdy-kastély modoroskodó urát, aki elirigyelhette Sebestyén Balázs mellől a Nyerő Párosban kellékbolondként szerepeltetett Kabát Pétert, ugyanis Árpa mellé most betettek biodíszletnek egy – egyelőre néma – szakállas komornyikot.

photo_camera Fotó: RTL/Katona László

Az Árulók leírása szerint egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality, ami továbbra is olyan, mint a Cluedo: vannak gyilkosok, áldozatok és nyomozók, a cél pedig leleplezni a gyilkos(oka)t. A hetekig tartó élőszereplős társasjáték fődíja „akár” 20 millió forint, amit a végén vagy a nem leleplezett gyilkos visz haza, vagy az őt leleplező játékosok, akik idén a következők:

Bárdosi Sándor – birkózó

Bereczki Zoltán – színész/énekes

Bíró Beáta – exmodell

Dér Henrietta – énekes

Erős Antónia – műsorvezető

Gáspár Kata – színész

Hadas Krisztina – szerkesztő-riporter

Herceg Erika – előadó

Hermányi Mariann – színész

Hevér Gábor – színész

Kozma Dominik – úszó

Lakatos László – humorista

Megyeri Csilla – minden idők felkonferálásáért felelős műsorvezető

Mehringer Marcell – énekes

Molnár Áron – színész

Muri Enikő – énekes/színész

Szorcsik Viktória – színész/műsorvezető

Url Izabell – író/influenszer

Vadon János – műsorvezető

Vályi István – újságíró

Zdroba Patrik – énekes

Ők fognak sorban összeomlani a pszichológiai nyomás és a bizalomhiány miatt a következő hetekben, a műsor lényegét pedig, vagyis az egymással szembeni bizalmatlankodást már ügyesen el is kezdték az első részben.