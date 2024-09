„Mint büfés vagy chips árukihordó igen sikeres volt” – az ócsai református lelkész beletörölte a lábát a bukott fideszes polgármesterbe

„Ön megbukott, mint polgármester... így már nem méltó a kurátori tisztségre (…) Tisztelettel kérjük, hogy mondjon le, vagy az Alapítvány ezzel kapcsolatban megteszi a szükséges jogi intézkedéseket”

– többek között ez áll abban a levélben, amit Bukodi Károly, Ócsa jelenlegi polgármestere a hivatalos Facebook-oldalára kiposztolt kedd délután azzal, hogy „az alábbi levelet kaptam hajnal három órakor az Ócsai Református Egyházközség vezető lelkipásztorától”.

A levélben Hantos Péter református lelkész mint az Ócsai Református Templom Alapítvány kuratóriumának elnöke arra emlékezteti Bukodit, hogy „a mindenkori polgármester szokásjog alapján” tagja a kuratóriumnak. Miután a jövő héttől Bukodi már nem polgármester – erre mindjárt visszatérek – Hantos azt írta neki: „a továbbiakban nem kívánunk együttműködni Önnel semmilyen módon”, illetve utalt egy korábbi konfliktusra is, amikor azt írta: „Szeretnénk, ha ez az ügy (az eddigiekhez nem hasonlítható módon) méltósággal rendeződne”.

Hantos a levél végén egészen személyeskedőnek tűnő megjegyzést is tesz:

„Kívánjuk, hogy élete további folytatásában találja meg azt a területet, amelyben hasznosan és építőbben tud működni, mind a Város vagy az Alapítvány tevékenységében, hiszen tudjuk, hogy kereskedelmi tevékenységében (ha jól tudjuk), mint büfés vagy chips árukihordó igen sikeres volt.”

Telefonos kérdésünkre Hantos Péter megerősítette, hogy ő írta a levelet. Egyebet először nem kívánt hozzátenni, később azonban annyi kiegészítést tett, hogy a levél egy „hivatalos magánlevél volt”, amit nem a nyilvánosságnak, nem a Facebookra szánt, így többet nem akart beszélni róla.

A református egyház és a Fidesz viszonya jellemzően nem ilyen, fogalmazzunk finoman, konfliktusokkal terhelt. Ebből kiindulva érthetetlennek tűnt, hogy mi áll a levél hátterében. Az sem könnyíti meg a helyzet értelmezését, hogy a választási iroda archívuma szerint Hantos 2014-ben független, de Fidesz által támogatott jelöltként került be az önkormányzatba (amelyben akkor kényelmes többsége volt a kormánypártnak).

És ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a városi honlap egy tavaly nyári bejegyzése szerint akkor még nagy volt az összhang Bukodi és Hantos között: a polgármester Pro Urbe díjat adott át augusztus 20-án a lelkésznek.

Ami tény: a fideszes politikus 2010 óta vezette a várost, a júniusi választáson azonban bő 300 szavazattal alulmaradt a BÉKE jelöltjeként induló Paul Tamással szemben. A testületben is kisebbségben lesz a Fidesz, 4 képviselői helyet szereztek a 12-ből, igaz, ez nem újdonság, a most leköszönő testületben is csak 3-an voltak fideszesek a polgármesterrel együtt a 9 képviselőből (miközben 2019 előtt, ahogy írtam, kényelmes többsége volt Bukodinak).

Azt is tudni lehet, hogy 2019 őszéig Hantos Péter is tagja volt az önkormányzati testületnek Ócsán. A Nemzeti Választási Iroda honlapjáról az is kiderül, hogy az idén júniusi választáson független jelöltként egyéni képviselői mandátumot szerzett egy Hantos-Jarábik Klára nevű jelölt. Hantos-Jarábik, aki a közösségi média tanúsága szerint a lelkész felesége, 56:44 arányban győzte le azt a Murinainé Murár Emíliát, aki eddig is képviselő, emellett Bukodi mellett alpolgármester volt (igaz, kompenzációs listán végül Murinainé és Bukodi is bekerült a testületbe).