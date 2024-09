Szijjártónak rosszulesik, hogy Orbán Gáspárnak tulajdonítják a csádi missziót

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorába New Yorkból jelentkezett be az ENSZ Közgyűlésén részt vevő külgazdasági és külügyminiszter, és az interjúban szó volt a csádi misszióról is.

Arról, hogy Magyarország a békemissziójával párhuzamosan miért küld katonai segítséget Csádba, Szijjártó Péter azt mondta, hogy amíg az orosz–ukrán háború két ország háborúja, addig a Száhel-övezetben terrorszervezetek ellen küldenek katonai segítséget. Ezek a szervezetek destabilizálják a térséget, ez pedig Európa felé is beindítja az illegális migrációt, ezért a katonai segítség Magyarország érdekét is szolgálja – mondta Szijjártó, hangsúlyozva, hogy a kormány „nem játszik hazárdjátékot”, nem küld katonákat Ukrajnába.

Arról, hogy a csádi missziónak lehet-e köze ahhoz, hogy Oroszország éppen erősíti a jelenlétét a térségben, Szijjártó azt mondta: „Hát úgy látom, sokan ráérnek nagyon bonyolult összeesküvés-elméleteket gyártani, azt javaslom, hogy dolgozzanak egy kicsit többet, és akkor majd kevesebb idejük lesz ilyen butaságokat kigondolni.”

Arról, hogy a francia Le Monde – ami a Direkt36-tal együtt nyomozott az ügyben – azt írta, hogy Orbán Gáspár kapcsolatainak is óriási szerepet játszhattak a csádi misszióban, Szijjártó azt mondta:

„Kicsit rosszulesik, mert én jártam Csád fővárosában tárgyalni erről a kérdésről, kicsit rosszulesik, mert a külügyminisztérium jelölte ki azt a miniszteri biztost, aki ezeket a tárgyalásokat végrehajtotta, úgyhogy legközelebb egy kicsit több figyelmet szeretnék kérni magunknak is, bár mondjuk, ha a Direkt36 figyelmét nem hívjuk fel magunkra annyira, annyira nem sértődöm meg rajta.”

photo_camera Szijjártó Péter New York-i bejelentkezése az ATV-n, miután a külügyminiszter bevallja, hogy rosszulesik neki, hogy Orbán Gáspárnak tulajdonítják azt a munkát, amit ő végzett el Csádban. Fotó: ATV Magyarország/Youtube

Az EU-ban több helyről kifogásolt Nemzeti Kártya-rendszerrel kapcsolatban azt mondta, eddig csak 10 orosz és 4 fehérorosz kapott ilyet.