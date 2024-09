A finnek visszaadták a pandáikat a kommunista Kínának, mert kapitalista alapon nem érte meg

Különleges esemény történt: valaki önként visszadta a nagy nehezen megszerzett kölcsönpandáit Kínának.

Nem jött be ugyanis az üzleti modell, miszerint embertömegek fognak elzarándokolni pandanézőbe a nagy büdös finn semmi közepébe, Helsinkitől 4 órányi autózásnyira, a gyéren lakott Közép-Finnországban, egy ötezer lakosú kisváros külterületén található állatkertbe.

A közeli városkáról elnevezett Ahtari Zoo 2018-ban szerezte meg a pandapárt, akik Hisz-Csinping kínai elnök finnországi látogatása után néhány hónappal érkeztek meg új lakóhelyükre.

Kína az 1940-es évek óta űzi az úgynevezett pandadiplomáciát, ami annyit tesz, hogy a katonai, kereskedelmi vagy diplomáciai szempontból fontos országoknak eleven, szőrös PR-eszközként pandákat ajándékoznak. Ezt az aktust gyakran kötik össze az aktuális kínai vezető látogatásával, ahogy ez Finnországban is történt.

A kínaiak évtizedekig konkrétan ajándékba adták a pandákat, aztán 1984-ben úgy döntött a kommunista állampárt, hogy onnantól csak hosszú távú kölcsömbe adja az aranyos, de aránytalanul népszerű állatokat. A talán leghíresebb pandadiplomáciai húzás az volt, amikor az ellenséges kínai-amerikai viszont oldódásának idején, Richard Nixon legendás, 1972-es kínai látogatásakor Mao Ce-tung pandapárt ajándékozott amerikának, Nixon pedig - nagy kár, hogy ez a hagyomány nem folytatódott - két pézsmatulkot Kínának. Aki nem ismerné, ő a pézsmatulok:

photo_camera Pézymatulok nagyon is van, pézsmatulok-diplomácia sajnos nem. Fotó: Charles J Sharp.Sharp Photography.+44 7917562756/Charles J Sharp.sharpphotography.co.uk

A finnekhez visszatérve, nálunk nem az állam, a kormány vagy egy nagyváros önkormányzata, hanem a magánvállakozásként működő Ahtari Zoo kapta meg a pandákat 15 évre. 8 millió eurót fektettek az állatok élőhelyének kialakítására, a pandák éves költségei pedig 1,5 millió euróra rúgtak, amiben a táplálásuk és tartásuk költségei meleltt benne vannak a kínai félnek fizetendő “pandamegőrzési díjak” is.

Csakhogy az üzleti számítás nem jött be. Az sajnos lényegében ki sem derülhetett, hogy a dolog az isten háta mögötti helyszín ellenére életképes lett volna-e, mivel szűk két évvel az állatok érkezése után beütött a covid és megroppant a turizmus. Utána pedig a felpörgő infláció vett el minden üzleti reményt és 2023-ban a finn állam is visszautasította a költségvetési támogatás ötletét. Mint most kiderült, a felek igazából már 3 éve tárgyalnak a visszaadásról, amibe a kínai fél most ment bele, így a pandák 8 évvel a tervezett időpont előtt térnek haza.

A pandadiplomácia erejét mutatja, hogy a finn külügyminisztérium magyarázkodó hangú közleményben jelezte, hogy az állatok visszadása egy magáncég tisztán üzleti döntése, abban a finn kormánynak nincs semmi szerepe és az eset nem befolyásolja a két ország kapcsolatait.

(via Guardian)