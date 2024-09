Egy nő azzal vádolja Sean „Diddy” Combs-ot, hogy a rapper a testőrével bedrogozta, megerőszakolta, amit videóra vett és pornófilmként árult

Egy Thalia Graves nevű nő azért indított pert Sean Combs, a hasonló vádak miatt egy héttel ezelőtt letartóztatott rapper-üzletember ellen egy manhattani bíróságon, mert a férfi 2001-ben állítása szerint elkábította, megerőszakolta, sőt mint utóbb megtudta, az egészet videóra is vette és később terjesztette.

Graves 1999-ben ismerkedett meg Combs-szal, mivel az akkori barátja a rapper kiadójánál, a Bad Boy Records-nál volt menedzser. A nő gyakran járt be a pasija munkahelyére, illetve a főnök különböző ingatlanjaiban rendezett partikra, így jól ismerték egymást a tulajdonossal. A bírósági kereset szerint Combs 2001-ben azzal kereste meg Graves-t, hogy beszélniük kéne, mert elégedetlen a barátja munkahelyi teljesítményével. Mivel tudta, hogy a férfinek milyen fontos a karrireje, belement a találkozásba. Combs nemsokára sofőrös autóval, a biztonsági főnöke, Joseph Sherman társaságában jelent meg a nő lakásánál. Az autóban megkínálta egy pohár vörösborral. A kereset szerint Graves utólag biztos benne, hogy az italba drogot csempésztek, mivel néhány kortytól megszédült és elgyengült.

A felperes állítása szerint miután megérkeztek a Bad Boys manhattani stúdiójába és leültek beszélgetni, ő elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, elmondása szerint meztelen volt, a kezeit pedig a háta mögött összekötözték, érzésre egy összetekert nejlonzacskóval. Sherman, a testőr ekkor elmondása szerint felrántotta a pamlagról, amin ült, majd arccal előre durván rálökte egy biliárdasztalra. Combs ekkor jelent meg és a vád szerint megerőszakolta a segítségért sikoltozó nőt, aki ismét elájult. Amikor magához tért, a testőr állítása szerint orális szexre kényszerítette.

A nő felhívott egy ismerős sofőrt, aki kimenekítette onnan, elvitte egy kórházba és rá akarta beszélni, hogy azonnal tegyen feljelentést, de Graves a kereset szerint megállíthatatlanul remegett és sírt és képtelen volt kiszállni a kocsiból. A barátja sem segített neki, sőt arra biztatta, hogy hallgasson, mert az ügy tönkretenné a karrierjét. Combs és a testőre az eset után, majd a következő években többször is megfenyegették, hogy hallgasson, vagy következményei lesznek a dolognak. A nő ezután Combstól való félelmében elköltözött New Yorkból.

Az ügy által okozott trauma 2023. nobemberében csapott le rá újra, amikor Cassie Ventura, Combs egykori barátnője beperelte a rappert és ezzel volt tele a média. Gravesnek állítása szerint ekkora mesélte el az egykori barátja, hogy Combs és Sherman annak idején neki és másoknak is is megmutatták a nemi erőszakól titkokban rögzített videót. Az exbarát szerint ez kifejezett szokása volt Combséknak, az akaratuk ellenére szexre kényszerített nőkről forgatott videójukat pedig állítólag pornóként is árulták.

(via Guardian)