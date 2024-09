Reuters: Az orosz állami fegyvergyár Kínában gyárt drónokat

Az Almaz-Antej orosz állami fegyvergyár egyik leányvállalata, a Kupol kínai segítséggel fejlesztett ki Kínában új, nagy hatótávolságú drónt, amit az orosz vezetés az ukrajnai háborúban tervez bevetni – írja Reuters európai titkosszolgálati forrásokra és orosz állami dokumentumokra hivatkozva.

A források szerint a Garpija-3 drón a már használatban lévő Garpija-A1 drón továbbfejlesztett változata, és akár 2000 km-t is meg tud tenni 50 kg rakománnyal.

A dokumentumok nem részletezték, hogy Kínában hol gyárthatják a drónokat, de az orosz fegyvergyár belső iratai szerint párat már le is szállítottak belőlük – írja a Reuters, aminek a kínai külügyminisztérium azt írta, nem tudnak arról, hogy lenne ilyen drónfejlesztési program Kínában.

A hírügynökségnek szakértők azt mondták, ha a drónokat bevetik Ukrajnában, és kiderül, hogy az oroszok tényleg kínai segítséggel fejlesztették őket, az új helyzetet teremtene, hiszen Kína eddig csak olyan eszközöket adott el Oroszországnak, amik civil és katonai célokra is használhatók. De ha bebizonyosodik, hogy teljes fegyverrendszereket is elad Oroszországba, azzal Kína nemzetközi szankciókat is kockáztat. A kínai kormány eddig is tagadta, hogy fegyvereket adna el az oroszoknak, bár szerintük a nyugati országok hozzáállása képmutató, hiszen ők adnak fegyvereket az ukránoknak, meghosszabbítva a konfliktust.

Oroszország és Ukrajna is igyekszik felpörgetni a drónok gyártását, mivel rendkívül hatékony fegyverekké váltak a háborúban.

photo_camera Ukrán katona drónt vezet Donyecknél május 3-án. Illusztráció: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

A Reuters nem tudta megállapítani, hogy ki állította elő a dokumentumot, amelyen a három vállalat logója szerepel, és nem tudta azonosítani a címzettet sem. A 80 hektáros „fejlett UAV kutatási és gyártási bázis” a dokumentum szerint évi 800 drón gyártására lenne képes. Nem adtak meg határidőt arra, hogy mikor lesz működőképes.

Vlagyimir Putyin a múlt héten azt mondta, a hadserege 2023-ig 140 ezer drónt kapott, és Moszkva azt tervezi, hogy ezt a számot idén megtízszerezi. „Aki gyorsabban reagál a harctéri igényekre, az nyer” – mondta egy szentpétervári találkozón a dróngyártásról.