Hiába rekesztették ki, az AfD már áttört nyugatra, a hihetetlen német koalíciók korszaka jöhet

A solingeni késes támadás, és a szélsőjobboldali Afd tartományi választási sikerei után Németország lassan rájön: nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig.

A szélsőjobboldali BSW gyors felemelkedése olyan koalíciókat hozhat, amit korábban elképzelni sem lehetett.

Az Afd egy ideje már nem csak az egykori NDK problémája, csak Bajorországban kétmillióan szavaztak rájuk legutóbb.

Nagy kérdés, hogy a mainstream pártok mit tudnak kezdeni velük, a kirekesztés, és az esetleges betiltás állandó előhozása eddig nem tűnik jó megoldásnak.

A német politika mozgásairól Kováts Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával beszélgettünk.

Németországban mintha változóban lenne a közhangulat. Augusztus végén három embert megölt, nyolcat megsebesített egy szíriai menedékkérő, majd három tartományi választáson is kimagaslóan szerepelt az Alternatíva Németországért (AfD), a türingiait megnyerte, a szászországin és a brandenburgin második lett.

Olaf Scholz kancellár közben olyanokat mond, hogy fel kell gyorsítani az illegális bevándorlók kitoloncolását (a solingeni támadónak sem lett volna szabad Németországban tartózkodnia), és ideje lenne beszélni a békéről az ukrajnai háborúban, valamint egy olyan konferenciáról, ahová Oroszországot is meghívják. Berlin több szomszédos ország elképedésére felfüggesztette a schengeni egyezményt, és határellenőrzést vezetett be.

photo_camera Évtizedek óta nem látott ellenőrzés a holland-német határon Fotó: EMIEL MUIJDERMAN/AFP

Változóban a német sajtó hangvétele

Tényleg változóban van a német közhangulat? – kérdeztem Kováts Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját, aki szerint nem újdonság az, amit Scholz a kitoloncolásokról mondott, 2023 októberében is nyilatkozott hasonlót. A mainstream pártokban is téma volt, hogy a városok nincsenek rendesen felkészülve a menekültek szétosztására, kevés a bölcsődei, óvodai férőhely, hatalmas nyomás nehezedik az ellátórendszerekre. Ráadásul nem csak muszlim menekültekről van szó, hanem 1,3 millió ukrajnairól is, akik a háború kitörése után érkeztek.

Ami Solingen után igazán változóban van, az a sajtó hangvétele. A német média már-már túlzottan is korrekt politikailag. Jellemző hozzáállás a menekültek által elkövetett bűncselekményeknél, hogy ne általánosítsunk, aminek az a vége, hogy lassan semmiről nem lehet racionális vitát folytatni, mert valakinek sértené az érzékenységét. Nos, ebben van egy óvatos elmozdulás.

A solingeni merénylő menedékkérő volt, aki már Németországban radikalizálódott. Nem volt joga Németországban tartózkodni, már rég ki kellett volna toloncolni Bulgáriába, abba az országba, ahol belépett az Európai Unióba. A radikalizálódáshoz különben még csak szélsőséges imámok sem kellenek, a TikTokon egy sor szélsőséges muszlim influenszer szólít fel a nyugati életmóddal való szembefordulásra.

A hihetetlen koalíciók korszaka jön

A türingiai és a szászországi koalíciós tárgyalások még csak most kezdődtek. Alapvetés, hogy a szélsőjobboldali AfD-t egyik tartományban sem hagyják kormányra jutni, és ebben (egyelőre) partner az idén januárban alakult szélsőbaloldali BSW (Sahra Wagenknecht Szövetség - az értelemért és az igazságosságért). Ez a Linkéből kilépett Sahra Wagenknecht pártja, mindhárom tartományban masszívan 10 százalék fölött teljesített. Ilyen rövid idő alatt ilyen eredményre még a 2013-ban alakult AfD sem volt képes. És ami a különös: a keleti tartományokban nem csak a Linkéből, hanem a CDU-ból is mentek szavazók az új szélsőbaloldali párthoz.

photo_camera Sahra Wagenknecht Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Wagenknecht a keleti tartományokban a királycsináló szerepében találta magát. A BSW-vel ugyan nem szívesen lépnek koalícióra a hagyományos pártok, de kénytelenek lesznek együttműködni. Scholz kancellár nemrég kijelentette, hogy Németország kormányozhatósága érdekében bizony meg kell barátkozni a gondolattal, hogy különösen nehéz koalíciókötések jöhetnek. Türingiában például még a kereszténydemokraták, szociáldemokraták és a BSW együtt sem alkot többséget, egy esetleges koalícióhoz szükséges lenne a szélsőbalos Linke vagy a karanténba zárt AfD egy képviselőjének támogatására.

Kérdés, miért nem fog össze a szélsőjobbos AfD a szélsőbalos BSW-vel. Szászországban és Türingiában meglenne a kormányzáshoz szükséges többsége a két pártnak, csakhogy Wagenknecht kijelentette: nem akar ilyen koalíciót, folyamatosan elhatárolja magát az AfD-től. A BSW nem szélsőjobbos, bár erősen rájátszik az AfD-nek is fontos témákra, így a migrációra, az erős német ipar forszírozására, a környezetvédelemtől vagy a genderkérdéstől való ódzkodásra. Közben azonban olyan igazi balos ügyeket karol fel, amiket az SPD már nem, így a munkavállalói jogokat vagy beszél arról, hogy ejtik foglyul az államokat a transznacionális vállalatok.