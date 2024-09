Zelenszkij találkozott Bidennel és Harrisszel, és úgy néz ki, Trumppal is fog, hiába dühöngenek a republikánusok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszéléseket folytatott csütörtökön a Fehér Házban amerikai kollégájával, Joe Bidennel. Az amerikai elnök egy új, 2,4 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelentett be a találkozón, amelybe a Pentagon kiegészítő közleménye szerint légvédelmi eszközök, drónok és levegő-föld rakéták kerülnek. Az Egyesült Államok Biden elnöki ciklusának lejártáig összességében közel 8 milliárd dollárnyi háborús segítséget nyújt még az eddigieken felül Ukrajnának.

Zelenszkij bemutatta Bidennek az ukránok „győzelmi tervét”, majd arra jutottak, hogy a további lépésekről szélesebb körben egyeztetnek csapataik. Kiderült, a két elnök október 12-én újabb találkozót tart a „győzelmi terv” jegyében, erre Németországban kerülhet sor.

Ugyanakkor még a csütörtöki elnöki randevú előtt a Fehér Ház részéről közölték, várhatóan továbbra sem engedélyezik az ukránoknak, hogy amerikai fegyverekkel mélységi támadásokat hajtsanak végre Oroszország magterületei ellen.

photo_camera Kamala Harris és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban, 2024. szeptember 26-án Fotó: TOM BRENNER/Getty Images via AFP

Zelenszkij találkozott Kamala Harris alelnökkel, a demokraták elnökjelöljével is. Harris azt mondta, továbbra is szilárd meggyőződése, hogy Ukrajnát lankadatlanul támogatnia kell az USA-nak. Beszélt az utóbbi időben a tengerentúlon is egyre népszerűbb területet a békéért elképzelésről. „Ez emlékeztet Putyin álláspontjára – mondta. – Ő azonban nem békét, hanem kapitulációt javasol. Ez veszélyes és elfogadhatatlan.”

Közben hírek jelentek meg arról is, hogy a korábbi információkkal ellentétben pénteken egyeztethet Zelenszkij Donald Trump republikánus elnökjelölttel is. Vezető republikánusok nem örülnek ennek, ők ugyanis keményen kiakadtak amiatt, hogy aktuális amerikai látogatása elején Zelenszkij elment egy fegyvergyárba Pennsylvania államban, és erre a programra csak demokraták kísérték el őt. Pennsylvania csatatérállamnak számít a novemberi elnökválasztásokon, így a republikánusok kampányeseményként értékelték Zelenszkij túráját. Odáig mentek, hogy vizsgálatot kezdeményeztek, sőt Ukrajna washingtoni nagykövetének visszahívását követelték.

„Zelenszkij elnök találkozót kért, ezt holnap reggel megtartjuk – közölte most Trump. – Szégyen, ami Ukrajnában történik. Rengeteg halál, rengeteg rombolás. Szörnyű dolgok” – tette hozzá. (Meduza, BBC)