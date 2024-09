Elhatárolódott a pápa szavaitól a belga katolikus egyetem, miután Ferenc beszédett mondott az intézményben

Ferenc pápa szombaton ellátogatott Louvain-la-Neuve katolikus egyetemére (UCLouvain), amely egyben Belgium legpatinásabb katolikus egyeteme, és ott beszédet mondott az intézmény közelgő 600. évfordulójának alkalmából. A pápa beszédében nagyrészt a klímaváltozás elleni globális fellépésről beszélt, de válaszolt egy, a diákok és professzorok által írt levélre is, amely a katolikus egyház nőkkel kapcsolatos tanításait feszegette. A levélben, amelyet hangosan fel is olvastak neki, a diákok azt kérdezték tőle, hogy mit gondol, az egyház történelmileg hogyan járult hozzá a nők alárendeltségéhez, az igazságtalan munkamegosztáshoz, és az aránytalan szegénységéhez is. „Az Egyház történetében a nőket láthatatlanná tették” – olvasható a levélben. „Mi akkor a nők helye az Egyházban?”

Ferenc pápa meglehetősen elkerülő választ adott. Olyanokat mondott például, hogy maga az egyház szó olaszul (chiesa) egy nőnemű szó. „A nők isten népében lányok, testvérek, anyák” – mondta, hozzátéve, hogy „a nőiség a termékeny befogadásról, a gondoskodásról és az életet adó elköteleződésről szól.” Semmit nem mondott arról, hogy az általa vezetett egyház bármiféle reformra szorulna a nőkkel kapcsolatos nézetek tekintetében.

Az egyetem még aznap kiadott egy közleményt, amelyben „deterministának és reduktívnak” nevezte a pápa által elmondottakat. „Az UCLouvain sajnálja a Ferenc pápa által kifejtett konzervatív álláspontokat a nők társadalmi szerepéről” – áll a közleményben. De megszólaltak diákok és oktatók is. „Nagyon meg vagyunk döbbenve” – mondta Valentine Hendrix, egy 22 éves diák. „Ezek a szavak szülő, anya, feleség szerepre redukálnak minket, mindarra, amitől emancipálni akarjuk magunkat.”

photo_camera Ferenc pápa a leuveni katolikus egyetemen szombaton. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Jean-Pascal van Ypersele, az egyetem tanára szerint Ferenc pápa „nem tudott felnőni a helyzethez”. „Az a kijelentés, hogy az egyház nőnemű, teljesen elkerüli a kérdés lényegét – amely az Egyház nőkkel szembeni tiszteletéről és azok intézményen és társadalmon belüli szerepéről szólt” – mondta.

Ferenc pápa belga körútjának nem ez az első szokatlan fejleménye. Pár napja az ország miniszterelnöke és Fülöp király szemtől szemben kérte számon rajta a papok szexuális visszaéléseit.

(The Guardian)