A világgazdaság átalakulóban van: egyre gyorsuló ütemben válik szét nyugati és keleti gazdaságra. Ez nekünk a legrosszabb - fejtegette Orbán.

Magyarország a világháborúkat a vesztes oldalon fejezte be, ezért elvesztette azokat a területeit, amelyek a magyar gazdaságot fellendítették. A belső piac is összezsugorodott - magyarázta a miniszterelnök, aki szerint versenyképes termékeket termelni a világpiacra, és el is kell adni őket.

„A világgazdaság akadálymentes működése létkérdés Magyarország számára.”

Orbán szerint az európai polgárok hiába szavaztak a változásra, Brüsszelben továbbra is megosztó politikát folytatnak.

Brüsszel „egyre inkább a blokkosodás mellett kötelezi el magát, eluralkodik a hidegháború tónusa és észjárása.”

A blokkosodás útja azonban Magyarország számára járhatatlan, kiszolgáltatottságoz, függőséghez, gazdasági pangáshoz vezetne - tette hozzá Orbán.