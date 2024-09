Rákaptak a külföldi turisták Budapestre idén nyáron

Egyre több turista érkezik Budapestre, az ázsiaiak mellett a dél-európaiak is kezdenek rákapni Magyarországra – erre utalnak a KSH adatai.

Rekordnyarat zárhatott a magyar turizmus – legalábbis Orbán Viktor szerint, aki a parlamenti napirend előtti felszólalásában az ágazat teljesítményére is kitért. Szerinte az idei a magyar turizmus rekordnyara volt, az idei esztendő pedig rekordévnek ígérkezik. Soha nem nyaralt ennyi turista az országban, és nem jött ennyi külföldről, de soha nem nyaralt ennyi magyar külföldön sem. Az biztos a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, hogy az idei nyári szezon az elmúlt gazdasági nehézségekkel tarkított évek legjobbja volt.

A KSH június-július-augusztus adatai alapján a Magyarországra látogató külföldi vendégek száma 13 százalékkal növekedett 2023 nyarához képest. Ha pedig Budapestre fókuszálunk, akkor

a fővárosban 11 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a külföldről érkező turisták.

A fővároson kívül egyedül Debrecen és térségében volt 6 százalékos növekedés, Tokaj környékén az idei szezonban szerény 3 százalékkal nőtt a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma, miközben a Balaton sem remekelt, itt is csak 3 százalékos növekedés történt.

Vannak ugyanakkor nagy vesztesei is az idei nyári szezonnak, hiszen a főváros környékén 14 százalékkal kevesebb időt töltöttek a külföldiek, Szegeden és környékén pedig 9 százalékkal kevesebbet, Pécs és Villány 6, Bük-Sárvár régióban pedig 5 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma.

Özönlöttek a spanyol turisták Magyarországra

Az idei nyáron jelentősen átalakul a külföldi turisták országok szerinti összetétele, vannak ugyanis feltörekvő országok és régiók, míg a hagyományosan nagy küldő országok már nem tudnak érdemi növekedést generálni a magyar turizmusban. Idén a spanyolok körében lett felkapott Magyarország,

az innen érkező turisták ugyanis 42 százalékkal több vendégéjszakát (250 ezret) töltöttek el Magyarországon, mint a tavalyi nyári szezonban.

Kiemelkedő növekedést hoztak még össze a svájciak, 18,7 százalékosat, ám ők még így is csak valamivel több mint 99 ezer vendégéjszakát töltöttek magyar szálláshelyen. Feljövőben vannak a dél-amerikai turisták, 17,1 százalékkal több vendégéjszaka kötődik hozzájuk idén nyáron a tavalyi szezonnal szemben, és az olaszok is egyre inkább megtalálják maguknak hazánkat. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 16,9 százalékkal 288 ezerre emelkedett idén nyáron. Az észak-amerikaiak 11 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak a nyári hónapokban, az angol turisták 9, a franciák pedig 8,8 százalékkal több időt töltöttek Magyarország a mostani nyári szezonban.

Egyre többen érkeznek közben Ázsiából is.

Idén nyáron gyakorlatilag már annyi időt töltöttek ázsiai turisták Magyarországon, mint a lengyel turisták.

Ez azért is említésre méltó, mert Lengyelországból érkezik hagyományosan az egyik legtöbb turista Magyarországra. Most nyáron a lengyel turisták 810 ezer vendégéjszakát (5,3 százalékkal többet) töltöttek el hazánkban, az ázsiaiak pedig 805 ezret (10,8 százalékkal többet, mint tavaly nyáron).

Lengyelország mellett Németország a másik legnagyobb küldő ország, a német turisták idén majdnem 1,2 millió vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, ami mindössze 1 százalékkal haladja meg a tavalyi szezon adatát.

Vannak olyan külföldiek is, akik a jelek szerint már más úti célokat keresnek maguknak Magyarország helyett. Ilyenek például a cseh turisták, az általuk eltöltött idő 5 százalékkal 539 ezer vendégéjszakára csökkent.

Nemzetközi folyamatok is segítik a magyar turizmust

Az, hogy idén nyáron ilyen mértékben bővült a külföldiek Budapesten eltöltött vendégéjszakáinak a száma, illetve új nemzetek fedezik fel maguknak Magyarországot úti célként, hazai és nemzetközi folyamatok eredménye is egyaránt.

A nyári szezon teljesítményét az általánosan kedvező nemzetközi hangulat és fokozott érdeklődés is támogatta. Az európai városok iránt eleve megnövekedett az érdeklődés, ezért az Európai Turisztikai Szövetség azt várta előzetesen, hogy Budapest azon helyszínek között lesz, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtják az idei nyáron. A viszonylag kicsi távolságok pedig a körutazásos nyaralásokat is lehetővé teszik, a nyár elején készült felmérés szerint Bécs-Budapest kifejezetten a kedvelt utazási helyszínek közé tartozik.

A magyar kormány közben már jó ideje kiemelt figyelmet (és pénzt) áldoz a turizmus fejlesztésére. A főváros népszerűsítését pedig egész egészen új kezdeményezéssel célozták meg. Az Orbán Ráhelhez szorosan kötődő Magyar Turisztikai Ügynökség szervezett május utolsó napjaiban influenszertripet szervezett a fővárosba. A Budapest Influence Trip nevű eseményen egyrészt világhírű és hazai influenszerek posztolgattak a fővárosról a közösségi médiában, másrészt az MTÜ is elkészítette a maga imázsfilmjét. Hogy utóbbinak pontosan mekkora szerepe van az idei nyári szezon alakulásában és Budapest vonzerejének a növelésében, az a KSH számaiból nehezen számszerűsíthető.

A legvégén egy pár mondat erejéig érdemes kitérni a magyar turistákra is. Idén nyáron 4 százalékkal több magyar nyaralt itthon, mint tavaly, viszont az általuk eltöltött idő alig változott, csupán 1 százalékkal emelkedett. A külföldiekhez hasonlóan a magyar turisták is felfigyeltek Budapestre: míg ugyanis a Balatonnál csupán 2 százalékkal nőtt a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma, addig Budapesten ennél nagyobb, 8 százalékos növekedés volt, igaz, ebben az alacsony bázis is szerepet játszik. Debrecentől és a Mátra-Bükk régiótól viszont elfordulnak a turisták, előbbi helyen 2 százalékkal, utóbbi esetében pedig 10 százalékkal csökkent a tavalyi nyári szezonhoz képest a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma.