Ezer üveg síkosító és „megborulások” – mik történhettek valójában a szexuális erőszakkal vádolt Puff Daddy bulijain?

Több mint 1000 üveg sikosítót és babaolajat találtak Sean Combs otthonában, amikor márciusban szövetségi ügynökök razziáztak a producer/rapper/zenemogulnál, miután több nő – köztük egy volt barátnője is – zaklatással és bántalmazással vádolta. Ezer üveg síkosító. A vádiratban taglalt részleteken túl ez az információ maradt meg leginkább, de nemcsak bennem, hanem látszólag az internet nagy részében is. Legalábbis azonnal elindultak a találgatások és annak köszönhetően a konteók is, hogy valójában miért volt szükség ezer üveg síkosítóra Sean Combs bulijain. Mármint azokon az állítólag droggal és szexszel teli bulikon, amiket a meghívottak egymás közt csak freak-offoknak neveztek – amire magyarul talán leginkább a „megborulás” lehet a legtalálóbb kifejezés. Ezeken a bulikon a nyomozók szerint Combs szexuális aktusokra kényszerítette a résztvevőket, miközben filmezett és maszturbált.

photo_camera Razzia Puff Daddy Miami Beach-i otthonánál 2024. március 25-én Fotó: GIORGIO VIERA/AFP

Az összeesküvés-elmélet gyártása a babaolajokról egy konteódús TikTok-videóval, majd egy Twitter-poszttal indult, miszerint a szövetségiek nem babaolajat foglaltak le, hanem GHB-t, amit a magyarban nem túl szerencsés módon randidrognak vagy Ginának neveznek.

Bár Damian Wiliams New York-i ügyész is azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy ezek a bulik „néha napokig tartottak, fizetett szexmunkások részvételével, és gyakran különböző kábítószereket, például ketamint, extasyt és GHB-t használtak, amiket Combs azért adott a résztvevőknek, hogy engedelmesek legyenek”, azt egyelőre senki sem erősítette meg, hogy a babaolajos flakonokban úgynevezett folyékony extasy-t, vagyis GHB-t tároltak volna.