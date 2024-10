Feljelentették Naomi Campbell jótékonysági szervezetét, miután valótlanul állította, hogy az Unicef adománygyűjtő partnere

Feljelentették Naomi Campbell jótékonysági szervezetét a Charity Commissonnál, ami az Egyesült Királyságban a jótékonysági intézmények felügyeleti szerve. Campbell szervezete a Guardian cikke szerint valótlanul állította, hogy az Unicef adománygyűjtő partnere. A modellt egyébként pár nappal ezelőtt tiltották el a jótékonysági kuratóriumi tagságtól, miután a brit felügyeleti szerv megállapította, hogy jótékonysági pénzeket költött luxusszállodákra és spa kezelésekre.

photo_camera Fotó: Miguel Medina / AFP

A most közzétett jelentés szerint Campbell szervezete, a Fashion for Relief 2019-ben látványos, sztárokkal teletűzdelt divatbemutatót és jótékonysági árverést rendezett a British Museumban, ahol azt állította, hogy az Uniceffel, vagyis a globális gyermekjótékonysági szervezettel együttműködve gyűjtött pénzt annak és egy harmadik jótékonysági szervezetnek.

Az Unicef azonban azóta közölte, hogy soha nem volt a Fashion for Relief partnere, nem is tudtak az eseményről, és nem is kaptak bevételt az adománygyűjtésből. Az Unicef emellett felszólította az érintett feleket, hogy tisztázzanak egy 2018-as esetet is, amikor Campbellre Unicef-küldöttként hivatkoztak egy hivatalos brit kormányzati találkozón, ahol Boris Johnson is ott volt. Szerintük Campbell soha nem töltött be semmilyen hivatalos szerepet a jótékonysági szervezetnél.

Campbell a múlt héten kapott öt év eltiltást a jótékonysági szervezet vezetésétől, miután egy rendkívül kritikus bizottsági vizsgálat pénzügyi visszaéléseket és kaotikus gazdálkodást tárt fel a Fashion for Reliefnél, az általa alapított és kuratóriumi tagként a felügyelete alatt működő jótékonysági szervezetnél. A vizsgálati jelentés szerint a 2020-ig tartó öt év alatt közel 4,8 millió fontot, azaz nagyjából 2,3 milliárd forintot gyűjtött össze, de a jótékonysági tevékenységekre fordított 2,2 milliárd forintnak csak a töredékét – 10 százalékát - adta át támogatások formájában a partner jótékonysági szervezeteknek. A jelentés szerint Campbell a fennmaradó összegből szállodai szobákról, repülőjegyekről és gyógykezelésekről szóló számlákat állított ki, amiket helytelenül a jótékonysági szervezetnek számoltak fel.

Campbell a jelentés megjelenése után bírálta annak megállapításait, mondván, hogy az hibás, „hiányos és félrevezető”. „sSoha nem vállaltam jótékonysági munkát személyes haszonszerzés céljából, és soha nem is fogok” – mondta. A kérdésre, hogy a Fashion for Relief miért mondta, hogy az Unicef beleegyezése nélkül gyűjt pénzt az Unicef számára, Campbell szóvivője azt mondta: „Naomi Campbell soha nem tüntette fel magát az Unicef képviselőjeként, bár dolgozott velük”.