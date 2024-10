Nem szemérmeskedtek Ócsán, tízmilliós jutalommal távozik a jegyző a hivatalból

Ócsán 14 év után cserélődik le a fideszes városvezetés, miután a júniusi választáson a szavazatok több mint 50 százalékát gyűjtötte össze a BÉKE (Barátságos Élhető Kisváros Egyesület) független jelöltje, Paul Tamás. Október elsején a hivatal átadása megtörtént, és rögtön ki is derült, hogy nincs minden teljesen rendben. A vezetés mellett a hivatali dolgozók egy része is távozott az önkormányzattól, akik elvégzett munkájuk után szép jutalommal gyarapodtak, mindez pedig

az önkormányzat kasszáját bruttó 32 millió forinttal terheli meg.

Mint megtudtuk, mindenki közül a jegyző az, aki kimagasló pénzösszeggel távozott pozíciójából, hiszen 11 havi jutalomban részesült, plusz pár másik munkatárshoz hasonlóan a szeptemberi pluszmunka miatt még egy havi jutalmat is kapott. Így összesen bruttó 16,5 millió forintot fizetett ki számára az önkormányzat,

ebből a jegyző kicsivel több mint 11 millió forintot kapott meg. Mellé térítésmentesen megkapta az általa használt, nettó 442 ezer forintos értéket képviselő mobiltelefont is.

A helyzet pikantériája, hogy ez még mindig nem a teljes összeg, amivel a jegyző háztartása gyarapodott, hiszen a felesége titkársági ügyintézőként 6 havi és a szeptemberi pluszmunka miatt még egy havi jutalomban részesült. A bruttó 4,2 millió forintos jutalom 2,8 milliós nettó kifizetést jelent. Vagyis a jegyző és a felesége összesen 13,8 millió forinttal gyarapodott a távozással. Természetesen a jegyzőhöz hasonlóan az ügyintéző is térítésmentesen megkapta a bő nettó 300 ezer forintos értéket képviselő mobiltelefonját.

photo_camera Paul Tamás polgármester túlzónak tartja a jutalmakat Fotó: BÉKE/Facebook

Rajtuk kívül még a személyügyi előadó is megérdemelte a 7 havi jutalma mellé a szeptemberi pluszmunkára a jutalmat, így nettó 3,6 millió forinttal távozott az ócsai önkormányzati hivataltól.

A titkársági segéd szintén 7 havi jutalomban részesült, mellé megváltotta a ki nem vett szabadságát, ez így nettó bő 1,9 millió forintos jutalmat jelent számára. A megbízott hatósági irodavezető és a közterület-felügyelő egyaránt 2-2 havi jutalomban részesül, ez előbbi esetben nettó 1,2 milliós, utóbbi esetben nettó 748 ezres kifizetést jelent számára.

„A szeptemberben végzett túlmunkájára kapott a jegyző plusz egyhavi jutalmat, de azt nem látom, milyen többlet munkát végezhetett, hiszen október elsején úgy adták át a hivatalt, hogy hatan már nem jöttek be dolgozni. Közös megegyezéssel felmondtak, amiről nyilvánvalóan már korábban is tudhatott a jegyző a hivatali dolgozók munkáltatóként. A jegyzőnek egyébként a feladata lenne az is, hogy biztosítsa a hivatal működőképességét” – mondta Paul Tamás polgármester a megkeresésünkre.

Ócsa honlapja szerint egyébként több pozícióba is keresnek munkavállalókat, így szociális, hatósági, illetve munkaügyi ügyintézőt, kézbesítőt, közterület-felügyelőt, titkársági irodasegédet. Pályázatot hirdettek ezeken kívül jegyzői, aljegyzői és jegyzői referens munkakörökbe is.

Paul Tamás mindenesetre túlzónak tartja a jutalmak összegét, hiszen az bruttó 32 millió forinttal terheli meg a település kasszáját; a kifizetésekről egyébként Facebook-oldalán is közzétett egy videót. Arra a kérdésünkre, hogy ezt az összeget hogyan és honnan tudják pótolni, egyelőre nem tudott válaszolni, hiszen még az átvett anyagok tartalmi vizsgálata még csak most kezdődött el.

„Az nem teljesen állja meg a helyét, amit a leköszönő polgármester mondott a napokban megjelent Facebook-videójában, miszerint úgy adja át a várost, hogy bő 830 millió forint van a város számláján. Azt ugyanis nem említette meg, hogy ennek csak egy töredéke az önkormányzat pénze, 500 millió forintra ugyanis már kötelezettséget vállaltak, vagyis nem lehet másra fordítani, mint az eredeti cél” – tette hozzá Paul.

A leköszönő polgármester jutalmával kapcsolatban azt mondta: azt nem szavazta meg a testület, csak a törvény szerint járó, 3 havi végkielégítésben részesült, a munkája során használt telefonját viszont nettó 207 ezer forint+áfa főkönyvi értéken kiváltja.