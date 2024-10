Tizennégyen haltak meg eddig a boszniai esőzések miatt

Péntek éjjel heves esőzés csapott le Boszniára, az áradások és földcsuszamlások legalább 14 ember halálát okozta. Az ország déli részén a mentőszolgálatok több eltűnt személyről számoltak be, önkéntesek és a hadsereg segítségét kérték. A Szarajevó és Mostar között félúton fekvő Jablanicában és térségében a legrosszabb a helyzet, a halálesetek is ott történtek.

photo_camera Így néz ki Jablanica pénteken. Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

„Még nem tudjuk, pontosan hányan haltak meg, ők tizennégyen azok, akiknek a holtesteit a mentőszolgálatok már megtalálták” – mondta Darko Juka, a helyi közigazgatás szóvivője. Juka szerint a háború óta nem volt ilyen válság az országban. Zukan Helez védelmi miniszter az N1 regionális televíziónak azt mondta, katonák fognak érkezni a régióba és részt vesznek majd a mentésben.

Jablanica és Kiseljak most megközelíthetetlenek, a közutakat és a vasútat is elöntötte a víz, ezeken a településeken most nincs áramszolgáltatás, és a mobiltelefonok sem működnek. Jablanicán halad keresztül az egyik legforgalmasabb út, amely a fővárost köti össze Mostarral majd az Adriai-tengerrel. A képek tanúsága szerint ennek a forgalmas főutnak egy részét elmosta a víz.

(AP)