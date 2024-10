Szijjártó szerbül kampányolt a Putyin-barát Milorad Dodik mellett

Nyíltan kampányolt Milorad Dodik és pártja mellett a Bosznia-Hercegovinában tartott vasárnapi önkormányzati választás előtt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Szijjártó Banja Lukában Milorad Dodik boszniai szerb elnök pártjának kampányzáró eseményén szólalt fel szerbül.

Szijjártó arról beszélt egyebek között, hogy Magyarország a boszniai Szerb Köztársaság barátja, sok a közös vonás, például az az óriási külső nyomás, amellyel szembe kell nézni.

photo_camera Dodik és Szijjártó

„Akik ezt a nyomást kifejtik ránk, nem tisztelnek minket, rosszat akarnak nekünk, bele akarnak avatkozni belső ügyeinkbe, és megkérdőjelezik nemzeteink alkalmasságát arra, hogy saját magunk dönthessünk a saját jövőnkről" - közölte a Banja Lukában tartott kampányeseményen Szijjártó.

Az Egyesült Államok idén nyáron újabb szankciókat vezetett be Dodik családi cégei ellen, az amerikai kormány szerint az elnök arra használta fel hivatalos pozícióját, hogy személyes vagyonát gyarapítsa a hozzá és Igor fiához köthető vállalatokon keresztül. Ez mondjuk a magyar kormányt egy cseppet sem zavarja. Szijjártó ki is tért arra, hogy „Milorad Dodiknak köszönhető, hogy létrejött a barátság és a stratégiai együttműködés Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság között", és ennek keretében indították el az itteni mezőgazdasági vállalkozók támogatására szolgáló programot, akik ezáltal 40 millió eurónyi fejlesztést hajtottak végre. "Dodik elnök úr kérésére ezt a programot folytatjuk, és a jövőben is együttműködünk minden olyan ügyben, ami segítséget ad a boszniai Szerb Köztársaság fejlődéséhez, stabilitásához, nyugalmához" - mondta.

További jelentős támogatásokról is tervben vannak. Dodik és a magyar kormány között szoros a kapcsolat, ott volt tavaly Orbán Viktor zártkörű tűzijátéknézésén is, a magyar miniszterelnök pedig kitüntetést is vett át tőle. Olyan elismerést, amit már Vlagyimir Putyin is megkapott. Dodik nem titkolja, hogy az orosz elnök lelkes támogatója. Annyira, hogy még Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosa is kénytelen volt figyelmeztetni túlzott oroszbarátsága miatt.

Az MTI ugyan nem idézi, de a hvg megtalálta a szerbiai ATV tudósítását, ami szerint Dodik azt mondta: „Ez a nemzet tudja hogyan kell megvédenie a becsületét és a szabadságát. Folyamatosan ébernek kell lennünk, nem lankadhatunk. Bízunk Oroszországban, Kínában, Magyarországban, Azerbajdzsánban és mindenki másban, aki mellettünk állt a legnehezebb időkben”.

Dodiknak biztosan nagy szerepe volt abban, hogy a magyar kormány tagadja a srebrenicai népirtást.

Dodikot gyakran a feszültséget szítása miatt bírálják. Hogy mennyire bonyolultak a politikai viszonyok Bosznia-Hercegovinában, azt jelzi az MTI összefoglalója a helyhatósági választásokról, amelynek a kampányában beszállt Szijjártó:

A bosnyák nemzetiség számára a legfontosabb az, hogy ne veszítse el a főváros, Szarajevó irányítását.

A horvát nemzetiség legfőbb célja, hogy az ország negyedik legnagyobb városának, Mostarnak továbbra is horvát polgármestere legyen.

A szerb nemzetiség legnagyobb pártja, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Szövetsége megpróbálja majd átvenni a szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság fővárosának, Banja Lukának a vezetését.

Dodik a beszédében egyébként a szerbiai, a boszniai és a horvátországi szerbek egységét emelte ki, ami megint csak komoly indulatokat válthat ki.