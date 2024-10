A világ legújabb legmagasabb épülete több mint 1 kilométer magas lesz, egy Orbán Viktor által középkereszttel kitüntetett arab üzletember építi

Visszatértünk – ezzel a rövid szöveggel posztolta a Twitteren Al-Valíd bin Talál (angol átiratban Alwaleed bin Talal), hogy folytatja azt a 2013-ban megkezdett, de négy évvel később félbeszakadt projektet, amely célja a világ legmagasabb tornyánál is magasabb torony megépítése.

Az FT szerint Szaúd-Arábia egyik leggazdagabb mágnása a héten indította újra a Dzsidda-torony építését, amely több mint 1000 méteres magasságával a szomszédos Dubajban található 828 méteres Burdzs Kalifát fogja megelőzni. A torony a tervek szerint 2028-ra készül el, és akkortól a világ legmagasabb épülete lesz.

Az FT arról ír: ez a projekt a milliárdos bin Talál herceg és az általa alapított Kingdom Holding Co. (KHC) legjelentősebb ügylete azóta, hogy a herceget 2017-ben korrupcióellenes akció keretében őrizetbe vették a rijádi Ritz-Carltonban. Az építkezés 2013-ban kezdődött, de az őrizetbe vételét követően elakadt.

Al-Valíd bin Talál egyébként egy évvel az építkezés megkezdése után Magyarországon járt, a Parlament épületében Orbán Viktor miniszterelnök Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adott át neki. Az indoklásban Orbán akkor arról beszélt: „a kitüntetést azért adja a magyar állam, mert nagyra tartja azt a tevékenységet, amellyel a herceg túllép az üzlet hagyományos keretein”.

photo_camera Orbán Viktor átadja Al-Valíd bin Találnak a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést 2014 júliusában Fotó: Kormány.hu

Al-Valíd bin Talál herceget egyébként 2017-ben nem egyedül vették őrizetbe. Az addigi szaúdi trónörökös hatalomra kerülése után indított rendkívüli korrupcióellenes kampányban több száz herceget, üzletembert és magas rangú tisztviselőt tartóztattak le, és tartottak fogva a rijádi Ritz-Carlton szállodában. Az ellenük felhozott vádakat nem hozták nyilvánosságra, és legtöbbjüket szabadon engedték, miután nem nyilvános egyezségeket kötöttek a kormánnyal, amely a hírek szerint 100 milliárd dollárt kapott az egyezségek révén.

Al-Valíd herceget, akit több mint két hónapig tartottak fogva, azután engedték szabadon, hogy a kormánnyal „bizalmas és titkos megállapodásra” jutott. Azóta több más üzletet is kötött, tavaly például a Citibankba fektetett be, de voltak Apple-, Disney- és korábban Twitter-részvényei is.

A herceg 2022-ben beleegyezett, hogy eladja a KHC 16,87 százalékát az állami szuverén vagyonalapnak, a Közbefektetési Alapnak, másik nagy holdingját, SBG-t (Saudi Binladin Group) pedig átszervezték, miután a kormány a korrupciós vádakkal kapcsolatos megegyezés részeként nagy részesedést tulajdonított el a cégben. A KHC egyébként a tranzakció után nem sokkal nagy mennyiségben vásárolt az akkor már háborút indított Oroszország olaj- és gázipari nagyvállalatainak részvényeiből, így többek között Gazprom-, Lukoil- és Rosznyeft-érdekeltségek kerültek a kezébe.