Anyja szerint P. Diddy valójában nem egy szörnyeteg

Anyja szerint nem igazak a Sean „Diddy” Combs ellen felhozott vádak: Janice Small Combs az ügyvédei által kiadott nyilatkozatban azt írja, fia valójában nem az a szörnyeteg, akinek próbálják lefesteni,

bár „mint mindenki, ő is követett el hibákat a múltban”.

Az ötvennégy éves Combst – aki zenei producerként és rapperként futott már Puff Daddyt, Puffy, P. Diddy, Diddy, Love és Brother Love művésznéven is -, szeptember közepén tartóztatták le többek közt szexuális erőszak és szexkereskedelem vádjával, óvadék ellenében sem szabadulhat. Több mint száz vádlója szerint Combs legalább 2008 óta működtetett bűnszervezetet, ahol az ügyészek szerint drogokkal és erőszakkal kényszerített lányokat, nőket és férfiakat, hogy „szexuális vágyait kielégítsék”.

Köztük kiskorúakat is.

photo_camera Sean Combs és anyja, Janice Small Combs Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

A rappert elsőként a Cassie-ként ismert Cassandra Ventura - aki maga is R&B énekesnő, és tizenkét évig járt Combsszal - perelte be, azt állítva, hogy a kilencvenes évektől többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal szexeljen, miközben ő maga nézte és filmezte ezt. A pár együtt töltött évei alatt rendszeresen verte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt.

Egy májusban kiszivárgott 2016-os felvételen látszik, ahogy a rapper fizikailag is bántalmazza Venturát egy szállodai szobában. Anyja nyilatkozatában erről azt írja: „lehet, hogy a fiam nem volt teljesen őszinte bizonyos dolgokban, például amikor tagadta, hogy valaha is erőszakoskodott volna a volt barátnőjével [...]. De ez a hazugság nem teszi őt bűnössé az összes többi súlyos, visszataszító vádban”.

A magát Jay Gatsbyhez is hasonlító producer a kétezres években rendszeresen tartott celebekkel teli White Partykat, ebben az időszakban kezdte szervezni a „megborulások”-nak nevezett bulijait is. Combs szeptember közepi meghallgatásán továbbra is ártatlannak vallotta magát: szerinte lejáratókampány zajlik ellene, az őt vádlók csak pénzt akarnak tőle.

Ventura bántalmazásáért bocsánatot kért. (BBC)