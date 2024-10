Az ellehetetlenített győri polgármester a kormányhivatalhoz fordul, hogy visszakapja jogait

Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez a helyi kormányhivatalnál, és az Alkotmánybírósághoz fordul Pintér Bence győri polgármester, miután az előző ciklus utolsó ülésén gyakorlatilag „megpuccsolta” a Fidesz.

A kormánypárti többség ugyanis az elejétől a végéig átírta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és a törvényileg garantáltakon túl az összes jogkört elvették Pintér Bencétől. Mindezt három előterjesztéssel intézték, amelyből kettőt pár órával az ülés előtt adtak csak be.

Ebből pedig az is következik, hogy a helyszínen sokan át sem látták az összes részletet. Az eddigi három helyett csak egy alpolgármestere lehet, társadalmi megbízásban, illetve a bizottsági tagokra tett javaslatait is felülírhatják, de elvették az összes olyan pénzügyi mozgásterét is, ami a fideszes Dézsi Csaba Andrásnak még megvolt.

Nem hagyhat például jóvá új, a költségvetésben nem szereplő feladatokat 300 milliós értékhatár alatt, a gazdasági társaságokkal kapcsolatos anyagi döntéseket is átruházzák a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsághoz. Dézsinek ebben még volt mozgástere, a bizottság egy nagyobb összeg fölött lépett csak be. Az ingatlanokkal és a bérbeadással kapcsolatban sem hozhat az új polgármester maga döntést.

Ezek mellett (a harmadikként beadott módosítóban) létrehozták a Frakcióvezetők Értekezletét is, amivel aztán végképp gyámság alá helyezték a polgármestert. Itt ugyan minden frakcióvezetőnek és a polgármesternek is van szavazati joga, de a közgyűlési súly arányában.

A Fidesznek bő kétharmada van ebben a ciklusban, ezért mondja Pintér Bence, hogy az ő szavazata csak egyharmadot ér. A Frakcióvezetők Értekezletének nincs döntési jogköre, de a polgármestert köti az ottani szavazás, így Pintér Bence szerint gyakorlatilag a Fidesz frakcióvezetője dönthet egy személyben arról, hogy

milyen napirendi pontokról tárgyaljon a közgyűlés,

tehet-e a polgármester szóbeli előterjesztést,

vagy hogy mikor ülésezhet a Közgyűlés.

Pintér Bence az ülés után arról írt, ezzel példátlan módon korlátozzák a polgármestert és semmibe veszik a választó akaratot, és megpuccsolták őt.

photo_camera Szeptember végén még csak néző volt Pintér Bence. Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes Borsi Róbert az utolsó ülésen viszont azzal érvelt, az egyéni kerületekben csak fideszes jelöltek nyertek, ennek is érvényesülnie kell, a módosítással pedig a képviselők „több felelősséget vesznek a nyakukba”. Dézsi Csaba András távozó polgármester pedig a 444-nek arról beszélt, egy polgármesternek akkora mozgástérrel kell dolgoznia, amekkora van neki, a törvény pedig védi a polgármestert. Annyit ígért, „ahogy eddig is megszavaztunk minden ellenzéki javaslatot, ami a város ügyét előre vitte, így fogunk tenni most is.”

Az alakuló ülés napirendjét még Pintér Bence állíthatja össze, hiszen a frakciók hivatalosan csak az első ülésen alakulnak meg, így addig a Frakcióvezetők Értekezlete sem állhat fel.