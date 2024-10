Az X-Faktor egyik zsűritagja szerint „be van bizonyítva, hogy laposföld is létezhet”

Ötödik hete fut az RTL énekes tehetségkutatójának legújabb évada, aminek egyik lényege továbbra is az, hogy előszeretettel küldenek be a meghallgatásokra kissé labilis embereket is, mert ahogy a gazdás társkeresőből is kiderült, még mindig igény van a szakállas nőkre, mint cirkuszi látványosságra. A most hétvégi adásban is szép számmal szerepeltek szórakoztatónak szánt, ellenben nem túl tehetséges énekesek, így az a srác is, akin azért kellett nevetni, mert elmondta, most a Marsról érkezett, ahonnan látta, hogy lapos a föld. „100-150 kilométer hosszúságú nagyjából.”

„Eredetileg békéscsabai vagyok és amúgy laposföldhívő” – kezdte bemutatkozását a négy mentor (így nevezik ebben a műsorban a zsűritagokat), vagyis Majka, Tóth Andi, Gáspár Laci és Valkusz Milán előtt állva. Majka és Gáspár Laci arcára látványosan kiült a fájdalom, pedig akkor még nem is tudták, mi hagyja el hamarosan zsűritársuk, Valkusz Milán száját. (Ha valaki lemaradt volna: Valkusz Milán a VALMAR egyik tagja, ők azok, akik azt éneklik, hogy „úúúúristen, ki ez a lány”.)

„Amúgy ezt ne mondjátok már, hogy nem izgalmas téma egy ilyen!” – jött izgalomba Valkusz, miután meghallotta, hogy az előttük álló ember laposföldhívőnek vallja magát. „Izgalmas??” – kérdezett vissza kikerekedett szemekkel Majka, mire Valkusz teljes komolysággal folytatta: „Tök érdekes ezen filózni!” „Te most a laposföldről beszélsz?” – kérdezte Majka, mert látszólag nem hitte el, hogy Valkusz komolyan gondolja, de komolyan gondolta: „A laposföldről beszélek” – mondta bólogatva, mire már a mellette ülő Tóth Andi is elfehéredve bámult rá.

„Be van bizonyítva, hogy laposföld is létezhet, mert... mert bebizonyították. Szeretek kicsit rebel módon úgy gondolkozni, hogy rengeteg dolog, amit mondanak nekünk és tanítanak nekünk, az nem feltétlenül úgy van, ahogy” – mondta Valkusz, miközben a mellette ülő mentorok továbbra is csak pislogtak és tátott szájjal nézték őt.

photo_camera Valkusz Milán, aki szerint előfordulhat, hogy lapos a Föld Fotó: RTL

Majka ezen a ponton elmondta, hogy a másik hasonló kedvence a Balatontagadók Facebook-csoport, mire Valkusz elkezdett nevetni. „Mit röhögsz? Ez pont akkora baromság, mint hogy lapos a Föld” – mondta Majka Valkusznak, mire az csak annyit mondott: „Lehet.”

„Amúgy mi van lent szerinted? Ha lapos a Föld, mi van a másik oldalán?” – kérdezte Majka Valkuszt, aki azzal fokozta a helyzetet: „Amúgy ne csodálkozzatok, ha holnap nem jövök, mert az FBI elrak engem.” „Az FBI? Az FBI a belső ügyekkel foglalkozik Amerikában” – világosította fel Majka Valkuszt, aki erre azt mondta: „Akkor a CIA!”