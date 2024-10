Ötven vietnámit íratott be Orbán testvérének cége a Pécsi Tudományegyetem életmentő tanfolyamára

Közel félszáz vietnámi állampolgárt iskolázott be eddig a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kétnapos életmentő tanfolyamára a kormányfő testvére, Orbán Áron vezette cég – írja a Népszava a hozzájuk eljutott szerződésre hivatkozva.

Ahogy a lap is írja, ez a megállapodás egyrészt érthetővé, másrészt súlyosabbá teszi azt a napokban kiszivárgott hangfelvételt, ami szerint Orbán Áron a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozó Héjj Dávidnak nehezményezi, hogy a magyar hatóságok gátolják vietnámiak vízumkérelmét.

Eredetileg a szélsőjobbos Kuruc.info tette közzé a hangfelvételt, amin – a Telex szerint is Orbán Áron, valamint Héjj Dávid hallható – a Telex szemléje szerint Héjj többek között arról is beszél, hogy valahol Európában egy olyan vietnámi állampolgárnál, aki Orbán Áronék segítségével kapott vízumot, megtalálták azt a papírt, ami alapján kiderült, kinek köszönhetően juthatott be a schengeni övezetbe. „Te küldtél neki egy meghívólevelet, vagy nem tudom, mit küldötök (…) Ez egy olyan levél volt, mintha leírnám, hogy Tisztelt Orbán Áron! Nagy szeretettel látom Magyarországon, a szombathelyi egyetemen ilyen és ilyen képzésre, aláírás, cég, pecsét” – mondja a felvételen Héjj, mire Orbán Áron helyeselt.

A Népszava azt írja, a hozzájuk eljutott megállapodás szerint a Multi Shoot Zrt., aminek Orbán Áron a vezérigazgatója, 2024 elején 20 fős csoportok számára „Citizen Life Saver” alapképzést rendelt a PTE-től. Az erről szóló szerződést az egyetem kancelláriájának hivatalvezetője és Orbán Áron írta alá. A megállapodás szerint a PTE Általános Orvostudományi Karának Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központja vállalta, hogy hetente két, 20 fős csoportot fogad az egyetemen, és számukra két nap alatt 16 órás szakmai képzést adnak életmentésből, angol vagy magyar nyelven. Ezért a Multi Shoot csoportonként nettó 30 ezer eurót, vagyis körülbelül 12 millió forintot fizet az egyetemnek.

A lap PTE-től azt a választ kapta, hogy a szerződés valós, és két vietnámi csoport is részt vett már a képzésen. A pécsváradi István Király Szállodában éjszakáztak 2024. március 20-tól április 5-ig, és minden magyarországi költségüket a Multi Shoot állta. Ezen a ponton érdemes visszatérni a hangfelvételhez, ami szerint Héjj arra utalt, hogy Orbán Áronnak volt olyan vietnámi ügyfele, aki nem hagyta el az Európai Unió területét.

A Népszava kereste Orbán Áront és cégét, de vasárnap estig nem kaptak választ.