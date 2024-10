A hétfő reggelt 5 fokkal indítottuk, ennek ellenére csütörtökön akár 27 fok is lehet. Legalábbis az Időkép előrejelzése szerint. Azt írják, hogy hétfő délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő, kedden már simán lehet 25 fok is. szerdán lesz egy kis eső, zápor, zivatar, de már 18-26 fok között alakulnak aznap a csúcsok. Csütörtökön aztán visszajön egy kicsit a nyár, legalábbis az előrejelzés szerint akár 27 fok is lehet aznap, bár az esi órákban a Dunántúlra megérkezik az eső.