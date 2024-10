Világvégeforgatókönyvek és a legbiztonságosabb ország

Jó reggelt, új hét, a megszokott napindító hírlevél, a hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Többféle hírlevelünk között itt lehet válogatni. Indításként pedig négy cikket külön is ajánlunk:

Az élet itthon

Szombaton Magyar Péter szervezett tüntetést a közmédia főépülete elé, az eseményről helyszíni riportban, illetve videóriportban is beszámoltunk. Magyarnak végül nem engedték, hogy élőben olvashassa be a 16 pontját a köztévében, sőt, az MTVA álláspontja szerint Magyar követelései „erőszakosak” voltak. Kapcsolódó hír volt, hogy a tiszás politikus valamiért kiakadt, amiért az ATV műsorvezetője pont akkor ment a férjével Balira, amikor ő tüntetést szervez.

Arról, hogy mennyiben jelent kihívást a Fidesz hatalmára Magyar Péter, pont szombaton jelent meg interjúnk Lakner Zoltánnal. A politológus kiemelte, hogy Magyar olyan dolgokat tesz, amire valószínűleg a kormányoldalon sem számíthattak, miközben úgy peregnek le róla a botrányok, mint egy fideszesről. És ha hónapokig fej-fej melletti Fidesz-Tisza küzdelmet mutatnak a kutatások, az tényleg egy másik helyzet lesz, de az biztos, Orbán nem fogja küzdelem nélkül feladni.

A fideszes médiavilággal kapcsolatos hír volt, hogy a Pesti Srácok műsorvezetője, aki adás közben arról beszélt, hogy Karsai Dánielnek türelmesen kellett volna megvárnia a halált, elsőnek még magyarázkodni próbált, de aztán fél nappal később inkább már elnézést kért a szavai miatt.

Nagy hétvégéje volt a magyar diplomáciának is: szombaton kiderült, hogy a világ egyik legkorruptabb diktatúrájával köt gazdasági megállapodást a kormány, a „hazánk belügyeibe történő beavatkozásra” máskor olyannyira érzékeny Szijjártó Péter pedig a putyinista, balkáni zavarkeltő Milorad Dodik mellett kampányolt, szerbül is megszólalva. Orbán Viktor pedig sietett közölni, hogy ő egyáltalán nem ért egyet a kínai elektromos autókra kivetett EU-s védővámokkal, közben Olaszországban már olyanokról beszélt, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

Szélsőjobbos hatalomátvétel

Egy 12 ezres városban, Pilisen munkába állt az új polgármester. Civil szervezet nevében indult, de kemény radikáljobbos múltja van: Magyar Gárda, Szebb Jövőt Polgárőrség, Magyar Önvédelmi Mozgalom. Ő az egyetlen radikális polgármester, aki várost vezet, ráadásul önkormányzati többséggel. Nem csoda, hogy a Mi Hazánk kiemelt szerepet ígér neki. Pilisen jártunk.

Háború

Október 7-e van, a Hamász éppen egy évvel ezelőtt hajtott végre terrortámadást Izrael ellen, ami után Izrael megindította megtorló háborúját a palesztinokkal szemben. Mint az évfordulóra írt cikkünkben írtuk, a több tízezer halott ellenére Izraelnek máig egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza, közben pedig az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd.

A Közel-Kelethez kapcsolódó hír volt a hétvégén, hogy két héten belül a Hezbollah harmadik vezetőjét is megölhette Izrael, kiderült, hogy 2015 óta dolgozhattak a csipogós akción, és hír volt még, hogy Macron nem adna több fegyvert Izraelnek a gázai harcokhoz, valamint hogy szlovák segítséggel menekítettek ki kilenc magyart Libanonból.

Voltak hírek az orosz-ukrán háborúról is: az ukrán hírszerzés pokolgépes támadásban megölte a zaporizzsjai erőmű biztonsági főnökét, Oroszország drónokkal támadta Kijevet és Odesszát, míg Herszonban civileket is támadnak már a drónok, és hétéves börtönbüntetést kért az orosz ügyészség egy amerikaira, akit Ukrajnában fogtak el. Kiderült az is, hogy hiába ígérgette Fico, hogy Szlovákia egy töltényt sem fog küldeni, kormánya már több mint százmillió eurónyi felszerelést exportált Ukrajnába. Fico közben most épp azt fogadta meg, hogy amíg ő a szlovák kormányfő, Ukrajna nem lesz NATO-tag. És írtunk arról, hogy módszeresen terjesztik a nyugatellenes propagandát az oroszok a videójátékok leggyorsabban növekvő piacán.

Részletesen foglalkoztunk azzal is, hogy egymást érik az incidensek kínai és Fülöp-szigeteki hajók között a Dél-kínai-tengeren, és sokan spirálszerűen elszabaduló konfliktustól tartanak. A világ egyik legfontosabb tengerének szinte egészére igényt tart Peking, ami sem a környező országoknak, sem az Egyesült Államoknak nem tetszik.

Világvége

Az emberiség történetét és képzeletvilágát elárasztják a pusztulástörténetek - ezekből négyet elemez Darida Veronika esztéta, az ELTE Esztétika Tanszék vezetője. Az esszé a Hévíz folyóirat Apokalipszis-számában jelent meg, ott a számos lábjegyzetet is ki lehet bogarászni, de most nálunk is olvasható volt a hétvégén.

És a Hosszúlépés blogján jelent meg cikk arról, hogy az egykori pesti városfal mentén haladva ma is megidézhető a kor, amikor Budapesten száznál is több bordély működött, a szifilisz igazi népbetegség volt, és a leánykereskedők a rendőrkapitányságon hálózták be gyanútlan áldozataikat.

Podcast

Qubit

A gyógyszerek, az ápolás, a kórházi ellátás és a munkából való kimaradás mind-mind költség, de a legtöbb demenciával élő ember hozzátartozója csak úgy tudja megoldani a gondozást, ha maga marad otthon az érintettel – és ez az ország gazdaságára is hatással van.