A Ryanair hónapokon belül megszüntetné a papír alapú, reptéri becsekkolást

Jövő májusától csak a Ryanair weboldalán vagy mobilalkalmazásában tudjuk elvégezni az utasfelvételt, még a repülőtérre érkezés előtt, ha megvalósul az a terv, amit Michael O'Leary a minap jelentette be egy írországi sajtótájékoztatón.

Azt mondta, hogy az utasaik 60 százaléka már most is a Ryanair weboldalán vagy applikáción keresztül jelentkezik be, és a várakozásai szerint ez az arány az év végére 80 százalékra fog emelkedni.

„Azon dolgozunk, hogy május 1-jétől minden az alkalmazáson keresztül történjen, semmi sem lesz többé papíron”

– mondta O'Leary, aki szerint az utasoknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy mi van, ha a mobileszközökkel technikai probléma adódik, mert a beszállókártyák szükség esetén a kapunál továbbra is elérhetőek lesznek.

„Vannak arra is kidolgozott eljárások, ha az utas telefonja lemerül, vagy nem sikerül a kód beolvasása, vagy nem fér hozzá valamiért a foglalási információkhoz”, idézi a szavait az Airportal, amely arra is emlékeztet: a repülőtéri utasfelvételért jelenleg is vaskos, 55 eurós vagy 19 250 forintos pótdíjat számol fel a Ryanair.

Arról nem beszélt O'Leary, hogy mi lesz azokkal, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, internethozzáféréssal, vagy kellő tudás hiányában nem tudják elvégezni a becsekkolás folyamatát.