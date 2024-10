Bob Woodward új könyve szerint Trump titokban a leváltása után is tartotta a kapcsolatot Putyinnal

Donald J. Trump volt amerikai elnök titokban legalább hétszer beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mióta távozott a hivatalából, még akkor is, amikor nyomást gyakorolt a republikánusokra, hogy blokkolják az Ukrajnának az orosz megszállók elleni katonai segélyt – ezt írja Bob Woodward az új könyvében.

Woodward a világ talán leghíresebb újságírója. Carl Bernsteinnel ők robbantották ki a Watergate-botrányt, amibe Richard Nixon elnök belebukott. Azóta az összes amerikai elnök működését alaposan végigkövette, mindegyikről írt legalább egy könyvet, George W. Bush iraki háborújának hátteréről hármat is, de volt könyve Obama külpolitikájáról, a CIA titkos háborúiról, a legfelsőbb bíróság működéséről és a 2008-as gazdasági válság kezeléséről is, és Trumpról is írt már könyvet 2018-ban.

photo_camera Bob Woodward 2017. január 3-án New Yorkban. Fotó: Don Emmert/AFP

A Háború című, a tervek szerint a jövő héten megjelenő legújabb könyve leír egy jelenetet 2024 elején Mar-a-Lagóban, Trump floridai birtokán: Trump kiküldött egy segédet az irodájából, hogy telefonálhasson Putyinnal. Az ismeretlen segéd szerint a két férfi még hatszor beszélhetett egymással, mióta Trump elhagyta a Fehér Házat.

A könyv arról is beszámol, hogy Trump még hivatalban, a Covid-19-járvány idején, 2020-ban titokban elküldte Putyinnak a vírus akkoriban ritka tesztjeit, amiket Putyin személyes használatára szánt. Putyin – aki akkoriban állítólag különösen aggódott a fertőzés miatt – arra kérte Trumpot, hogy ne hozza nyilvánosságra a gesztust, mert az politikailag árthatna az amerikai elnöknek. „Nem akarom, hogy bárkinek is elmondd, mert az emberek rád fognak haragudni, nem rám” – mondta neki állítólag Putyin.

A nyilvánosságra hozott információk új kérdéseket vetnek fel Trump és Putyin kapcsolatáról, alig pár héttel a választások előtt, amik eldöntik, hogy a volt elnök visszakapja-e a Fehér Házat. A könyvet elolvasta a New York Times, de a Washington Post, ahol Woodward több mint fél évszázada dolgozik, és a CNN, ahol gyakran szerepel kommentátorként, is beszámolt a könyvről.

Trump „zseniként” dicsérte Putyint, amikor az orosz elnök 2022-ben Ukrajna teljes körű inváziója mellett döntött, és Trump azóta sem hajlandó kimondani, hogy azt akarja, Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni honvédő háborút. Ellenben kritizálta az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyeket, és a kongresszusi republikánusokra támaszkodott, hogy ne hagyjanak jóvá több támogatást. Trump azt állítja, hogy ha nyer, 24 órán belül tárgyalni fog az ukrajnai háború befejezéséről, és ezt még a beiktatás előtt megteszi.

Trump nem fejtette ki, ezt hogyan tenné, de a lehetséges feltételek, amiket a múlt hónapban az alelnökjelöltje, J. D. Vance ohiói szenátor ismertetett, nagyon hasonlítottak ahhoz, amit Putyin szeretne: Oroszország megtarthatná a nemzetközi jog megsértésével, erőszakkal elfoglalt ukrán területeket, és „semlegességi garanciát” kapna Ukrajnától, ami nem csatlakozhatna a NATO-hoz.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója a 2019. június 28-i G20-találkozón, Oszakában. Fotó: Ilija Pitalev/Szputnyik

Woodward könyve nem számol be arról, hogy Trump és Putyin miről tárgyalt a 2024 elején folytatott telefonbeszélgetésen, és nem közöl részleteket a Trump segítője által említett további hívásokról sem. A könyv szerint Jason Miller, Trump egyik vezető kampánysegédje azt mondta, „nem hallottam, hogy beszéltek volna, úgyhogy ezt visszautasítanám”, de azt is mondta, hogy „biztos vagyok benne, hogy tudják, hogyan lépjenek kapcsolatba egymással”, ha mégis beszélni akarnának.