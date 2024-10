91 millió forintot vett ki közös cégéből Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata

Szokásához híven idén is hónapokkal a május végi határidő után adta le a tavalyi évről szóló beszámolóját Rogán-Gaál Cecília és a Sarka Kata közös cége, a Nakama & Partners Kft. A közzétett dokumentumok szerint a reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó cég teljesítményére tavaly sem lehetett panaszuk az üzletasszonyoknak. A már 9. éve működő kft. 2023-ban valamivel több bevételhez jutott a korábbinál, 359 millió forint folyt be a kasszába az előző évi 333,7 millió forint után.

Kifejezetten előnyös volt a cég eredményére nézve, hogy a növekvő bevételekkel párhuzamosan sokat tudtak faragni a kiadásokon. Anyagjellegűekre közel 5 millióval kevesebbet, 239 milliót költöttek el, az alkalmazottakkal összefüggő költségeken még ennél is sokkal többet tudtak spórolni, hiszen 42 százalékkal kevesebbet, 40,6 millió forintot költöttek el. Hogy pontosan min tudtak ennyit spórolni, az a meglehetősen szűkszavú kiegészítő mellékletből nem derül ki. Bár a dokumentum lényege a gazdálkodás részletes és tételes bemutatása lenne, ez a Nakama esetében csupán 1-1 mondatos állításokat tartalmaz. Ráadásul a ráfordítások „fejezetet” egy az egyben kihagyták a mellékletből.

photo_camera Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Annyi viszont az adatlapról tudható, hogy tavaly egy embertől megválhattak, hiszen a 8 helyett 7 volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma. Ehhez képest viszont túlzónak tűnik a 42 százalékos kiadáscsökkenés. Így arra lehet következtetni ezekből az adatokból, hogy átszervezhették a foglalkoztatási viszonyokat, ami akár a napi munkaidő csökkentését is jelentheti.

Mindenesetre a növekvő bevételek és lefaragott kiadások nagyot emelkedő nyereséget eredményeztek a cégnél: az előző évi 14 millió forint után tavaly 77,8 milliós profittal zárt a Nakama. A tulajdonosok pedig folytatták az osztalékfizető szokásukat is tavaly,

ezúttal 91,5 millió forinton osztozott a Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata, tulajdoni hányaduk alapján előbbi 46,6, utóbbi pedig 44,8 millió forinttal gyarapodott.

A 2015-ben alapított cég történetében egyébként csupán kettő olyan év volt, amikor nem vettek fel osztalékot, a 2016-ban és 2020-ban bent hagyták a profitot a cégben. (A 2015-ös évet azért nem vesszük figyelembe, mert december 15-én alapították a társaságot, az év hátralévő, ünnepekkel tarkított heteiben már érdemi tevékenységet nem végeztek.)

Összesen a Nakamából a két üzletasszony nyolc év leforgása alatt közel 715 millió forintot vettek ki, amiből Rogán-Gaál Cecília 364,5 milliót, Sarka Kata pedig 350,2 milliót kapott.

link Forrás

Ezt nézve világos, hogy nem ők a NER legsikeresebb üzletasszonyai, hiszen Várkonyi Andrea és Szijjártó Péter felesége is ennél jóval kevesebb idő, mindössze pár év alatt milliárdos nagyságrendű osztalékkal gazdagodott a saját cégeikből. Mészáros Lőrinc felesége 3 év alatt 1,7 milliárddal, Szijjártó-Nagy Szilvia pedig bő 4 év alatt 1,6 milliárdot.

Kisebb csoda, hogy a mai napig működik a cég

A Nakama folyamatosan több hónapos csúszással adja le a beszámolóját, ami a hatályban lévő jogszabályok alapján egészen komoly következményekkel is járhat. 2019-ig egyébként pontosan a május végi határidőre leadták az előző évi gazdálkodásukról készült beszámolót, azóta viszont már nem igazán zavarja őket a késedelem.

a 2019. évi beszámolót 2020. május 31. helyett 2021. január 18-án adták le, a késedelem ideje: 7,5 hónap,

a 2020. évi beszámolót 2021. május 31. helyett 2021. október elsején adták le, a késedelem ideje: 4 hónap,

a 2021. évi beszámolót 2022. május 31. helyett 2022. december elsején adták le, a késedelem ideje: 6 hónap,

a 2022. évi beszámolót 2023. május 31. helyett 2023. augusztus 8-án adták le, a késedelem ideje: kicsit több mint 2 hónap,

a 2023. évi beszámolót 2024. május 31. helyett 2024. október 8-án adták le, ez kicsit több mint 4 hónap.

A késedelem mértékét és a rendszeres csúszásokat tekintve kisebb csoda, hogy működik a cég, és a NAV még nem törölte az adószámát. A szabályok szerint ha egy cég nem tartja a május 31-i határidőt, akkor 30 napos határidővel a NAV közzétételi kötelezettség teljesítésére szólít fel.

Ha még erre sem nyújtják be a dokumentumokat, akkor egy újabb 30 napos határidőt kap a cég és mellé 200 ezer forintos bírságot. Viszont ezt a 30 napot sem tartják be, akkor az adóhatóság hivatalból törli az adószámot és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. A cégbíróság 15 napon belül intézkedik a cég törléséről, és megkezdődik a kényszer-végelszámolás. Ezek alapján a határidő be nem tartása a mulasztástól számítva nagyjából 4-5 hónapon belül a társaság megszüntetéséhez vezethet.

A bulvárblog jobban hoz a konyhára

A két üzletasszonynak egyébként van még egy közös cége, a Top News Hungary Kft., amely megvárta a választásokat a beszámoló leadásával, tehát mindössze néhány napot csúszott.

A cég valamiért kivételesen profitábilisan működik, miközben kifelé annyi látszik belőle, hogy egy bulvárblogot üzemeltet, amin néha állami cégek is hirdetnek. A twn.hu adózott eredménye 2019-ben 151 millió, 2020-ban 561 millió, 2021-ben 1,33 milliárd forint lett, majd ezen a szinten stabilizálódott, 2022-ben 1,36 milliárd forint adózott eredményt produkált a cég.

2023-ban 1,1 milliárd forint adózott eredménnyel zártak, a két üzletasszony 1 milliárd 56 millió forint osztalék kivételéről döntött. A cégnek 80 százalékban tulajdonosa Rogán-Gaál, 20 százalék pedig Sarka Katáé.