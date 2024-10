A BBC ma este levetíti a „legnyomasztóbb filmjét”, amit 1984-ben forgattak és mindössze háromszor láthattak a tévénézők

A Threads című filmet – amit magyarul Fonalakra fordítottak – 1984-ben mutatták be Nagy-Britanniában. Hogy a Szovjetúnió már korántsem annyira erős, mint amilyen az azt megelőző évtizedekben volt, még csak annak vezetői tudták és a keleti blokk polgárai sejthették. A hidegháború egyfajta csúcsa is volt, egy évvel korábban a szovjeteknek és az amerikaiaknak kishíján sikerült kiírtani az emberiséget, amikor egy NATO hadgyakorlatot majdnem végzetesen félreértettek a Varsói Szerződés tábornokai. A nukleáris holokauszttól való félelem ezekben az években volt a csúcson. A BBC ekkor forgatta le a Threads című filmet, amely először próbálta meg ábrázolni filmes eszközökkel nem csak azt, hogyan nézne ki egy atomtámadás, hanem azt is, mi történne utánna. A brit közszolgálati tévénél is sejtették, hogy a film hullámokat ver majd, így egy kommentárt fűztek elé, ezt a disclaimert vetítették előtte:

John Tusa, a Newsnight akkori műsorvezetője ebben elmondja, hogy az volt a céluk, hogy a sokszor hallott megatonnák, felezési idők, az atomcsapásokhoz tartozó sokszor használt fogalmakat megértsék az emberek. Hogy átélhető legyen, mennyire változna meg az élet egy atomtámadás után. Azt is elmondja, hogy a film helyszínéül szolgáló, az elképzelt atomcsapást elszenvedő Sheffield lakói mindenben együttműködtek a stáb munkája során. Több mint hatszáz helyi vett részt a forgatásban.

1984-ben ezután a kommentár után indították el Barry Hines és Mick Jackson filmjét a BBC2-n. Nagy-Britanniát sokkolta a film. A különböző tévéprogramok, a rádiók és újságok napokig erről beszéltek. A Newsnight külön beszélgetést mutatott be az atomháborúról a film kapcsán. Sokak szerint azóta is ez az egyik legnyomasztóbb film, amit valaha gyártottak.

A Threads egyfajta kultfilmé vált annak ellenére, hogy moziban sosem mutatták be és tévében is mindössze háromszor vetítették le. Nyilván más formában elérhető különböző platformokon. De a történetében negyedszer ma este vetíti majd a BBC, ezúttal a négyes csatornán. A filmet egy dokumentumfilm előzi meg, amelyet nemrég készítettek és amelyben Mick Jackson rendező mondja el, milyen hatásai voltak 1984-ben forgatott filmjének.

