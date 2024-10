A Szovjetunió végnapjait idézi meg az új gerontokrácia tündöklése Oroszországban

„Az nagyon sok. Lehetne öt, az kerek szám, de a hét az rengeteg. Hét éven át dolgozni így teljes odaadással, hát abba bele lehet őrülni.”

Az idézet Vlagyimir Putyin orosz elnöktől származik. Nem friss, 2004 februárjában, az akkori kampányban hangzott el. Putyin arra készült, hogy másodjára is Oroszország első emberévé válasszák. Beszélt arról is, hogy az alkotmányhoz, ami legfeljebb két négyéves ciklusban maximálta az elnöki mandátumot, amúgy sem helyénvaló hozzányúlni. „Ha elkezdünk változtatásokat eszközölni, nem leszünk képesek megállni. Jobb nem piszkálni az alkotmányunkat” – mondta.

Azóta sok minden változott a Kremlben, Moszkvában, Oroszországban, a világban. Hétéves elnöki ciklusokat nem vezettek be, az alkotmányhoz viszont nagyon is hozzányúltak – az stimmel, hogy nem voltak képesek megállni. Annyira nem, hogy Putyin most hétfőn, október 7-én már 21-edszer ünnepelhette elnökként aktuális születésnapját. A világ legnagyobb területű országának de facto első embereként még többnél tart, hiszen amikor 2008 és 2012 között átmenetileg Dmitrij Medvegyev volt az elnök, akkor is ő irányított a miniszterelnöki székből.

Putyin 72 éves lett most, ebből az alkalomból olyan vezető politikusok köszöntötték őt a hírügynökségek szerint, mint fehérorosz kollégája, Alekszandr Lukasenko, Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök, Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke vagy Recep Tayyip Erdogan török elnök. NATO-beli másik szövetségese, Orbán Viktor kimaradt a sorból, a magyar miniszterelnök már 2022-ben, a totális orosz–ukrán háború első évében, a kerek 70-es alkalmából sem sietett elküldeni jókívánságait.

Kapott Putyin egy csodálatos ajándékot Afrikából is, annyira csodálatosat, hogy azt az orosz állami hírügynökségek is fontosnak tartották népszerűsíteni:

Az orosz elnök tehát néhány hónap híján negyed százada irányít – 1999 augusztusában lett miniszterelnök, az év december 31-én megbízott elnök, 2000 márciusában választották meg először, majd május 7-én iktatták be hivatalába –, nála hosszabb ideje egyedül Alekszandr Lukasenko uralkodik Európában.

Mindez azt is jelenti, hogy miközben 25 évvel ezelőtt vele az élen fiatal csapat került helyzetbe Oroszországban, mára az új gerontokrácia uralmáról lehet beszélni. Amely szisztematikusan, az útjában álló jogszabályokat, alkotmányos korlátokat sorra elbontva igyekszik hatalomban tartani magát.

Andrej Percev, a Carnegie Politika elemzője a putyini születésnap előtt nem sokkal publikált elemzést a jelenségről. Azután tette ezt közzé, hogy az orosz Állami Duma hozzájárult, hogy Putyin megerősítse pozíciójában a központi nyomozó bizottság, az SZK vezetőjét, Alekszandr Basztrikint, aki menet közben már a 71. születésnapját is megünnepelhette. Az érvényes előírások szerint a nyomozó bizottság munkatársai számára – annak elnökét is beleértve – 65 év volt a korhatár, ezt egyedi elbírálás alapján 70 évre emelhették. Mostantól ilyen korlátozások nincsenek, Basztrikin – úgy is, mint Putyin régi harcostársa – addig folytathatja a munkáját, ameddig jólesik. Vagy ameddig nem fogy el a bizalom iránta. Az SZK elnöke 2011 januárja óta tölti be hivatalát.

photo_camera A fiatal Vlagyimir Putyin éltanuló fiatalok társaságában a Kremlben, 2001 januárjában Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP