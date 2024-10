Beszéde közben lefagyott Orbán Viktor agya, a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása viszont parádésra sikerült

A Néprajzi Múzeum kívülről gigantikus flódnira, belülről repülőtérre emlékeztető tömbjének Hősök tere felőli végében gyülekező VIP-közönség nem sejthette, hogy pár perc múlva milyen zavarba ejtő jelenet részese lesz. A tömegben azért volt annyi ismert NER-es kultúrarc (plusz kakukktojásnak Kubatov Gábor), mert a Néprajzi állandó kiállítását maga Orbán Viktor nyitotta meg. Itt volt például

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, bicska nélkül, de garbóban;

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos;

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Böszörményi Nagy Gergely, a MOME ura, a Brain Bar alapítója, akit Orbán Viktor az értő közönség legnagyobb élvezetére azzal szívat, hogy mivel nyugatos Navracsics-fiókaként indult a NER-es karrierje, tavaly vezeklésből el kellett mennie önkéntes katonának, és egy rakás posztot kitennie magáról egyenruhában (ide sajnos civilben érkezett);

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ugron Zsolna írónő, Lévai First Lady Anikó barátnője;

Orbán Ráhel független üzletasszony bombajó kosztümben;

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Taraczky Dániel építész, az Orbán család hatvanpusztai birtokának tervezője (ő mindemellett egyébként igen jó külső- és belsőépítész, ő tervezte a Néprajzi belső tereit és magát az új állandó kiállítást is).

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezen a ponton joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért maga Orbán nyitotta meg a kiállítást – de a Liget projekt mindig is a szívügye volt. 2014-ben, miután a Vallet de Martinis és a DIID francia építészirodák terve megnyerte a Néprajzi új épületére kiírt eredeti, első nemzetközi tervpályázatot, a Magyar Élet minden apró szegmensét személyesen mikromenedzselő Orbán állítólag saját kezűleg emelte fel a telefont, közölve az illetékesekkel, hogy nem tetszik neki a győztes terv túl egyszerű téglatestje. Hogy, hogy nem, az illetékesek egyszer csak megváltoztatták az épület tervezett helyét, emiatt új pályázatot kellett kiírni, amit már nem egy kubus nyert. Szóval Orbánt stadionszinten érdekli a Néprajzi.

A miniszterelnök késett, a tömeg egyre izgatottabban forgatta a fejét, aztán amikor a lépcsőház felől mozgolódás támadt, az első sorban felpattant hat mameluk. Ez se könnyű kenyér, hiszen rövidesen világossá vált, hogy lukra futottak, mert nem az Uralkodó érkezett meg, így a hat eminens lassan visszaereszkedett a fenekére, a többiek meg örülhettek a fejlett ütemérzéküknek.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Újabb pár perc múlva tényleg befutott Orbán. A legviccesebb koreográfiára, amit életemben láttam: a NER kultúrkrémje ott helyben feltalálta a csoportos gerinctornát. Ahogy Orbán megjelent, egy rakás mameluk reflexből felpattant a helyéről, ami újabb sorokat rántott magával. Csakhogy a felpattanók érezték, hogy a jelenetnek olyan hangulata van, mintha Észak-Koreát parodizálnák, ezért sokan egyből leültek, miközben a „nem lehet nem felállni, de felállni sem lehet igazán” dilemmájával küzdő, emiatt lassabban reagáló résztvevők csak ekkora álltak fel a helyükről. A hullámzó VIP-szekció ezért úgy nézett ki, mint a felágaskodva körülnéző, majd a fenekükre visszaülő szurikátákról vagy prérikutyákról készült természetfilmek.

Kemecsi Lajos főigazgató beszédéből annyit tudtam feljegyezni, hogy Berlin és Szentpétervár között nincs ehhez fogható néprajzi múzeum, illetve azt, hogy „az egyéni etnikai jellegzetességek megőrzése”, utóbbit azért, mert el sem tudtam képzelni, hogy mit jelenthet. Egész pontosan arra gondoltam, hogy „mintha Michael Jackson nem fehéríttette volna ki magát?”, de az nem volt világos, hogy ezt hogy lehetne jól bemutatni egy bármilyen profi múzeumban. Az is kiderült, hogy a most megnyíló állandó kiállítást 9 évig készítették elő. Kemecsi a beszéde közben szellemes utalást tett a magyar középkor máig eleven hagyományára, amikor a tárlatot külön, név szerint megköszönte a tőle 3 méterre ülő Uralkodónak. Aki nem ismeri Magyarországot, ennek alapján azt is hihette volna, hogy az ország vagyona egyenlő az Uralkodó vagyonával, ezért kell neki személyesen megköszönni egy közpénzből létrehozott dolgot.

photo_camera Baán László szöveget elemez Fotó: Németh Dániel/444

A következő felszólaló Baán László, a Liget-projekt vezetője, a Szépművészeti főigazgatója volt. Ő a Ferencz Marcell által tervezett múzeumépület, majd a projekt dicséretével kezdte. Utána megmutatta, hogy bármit is károgjanak a károgók, a NER-ben igenis kőkeményen és kompromisszummentesen meg lehet mondani a dolgokat, egyenesen az érintettek szemébe, függetlenül attól, hogy a Nagy Piramis melyik szintjén helyezkednek el. Baán ugyanis egyenesen Orbán arcába mondta, hogy a miniszterelnök mennyire fantasztikus gondolatot fogalmazott meg 2022-ben, a múzeumépület avató ünnepségén, amikor legutóbb itt járt. „Miniszterelnök úr, van egy mondatod” – kezdte Baán, a sziauramozás Paganinije, a tegezéssel jelezve a VIP-tömegnek, hogy hol lakik az úristen. De nem egyszerűen a szemébe mondta, hanem utána hosszan, részletesen ki is elemezte, hogy miért volt zseniális ez a mindössze három szóból álló mondat. Hogy mi is? Tessék:

„Magyarnak lenni jó.”

Ez a mestergondolat, mint kiderült, valaminek az alfája és az omegája is, de azt sajnos már nem jegyeztem fel, hogy minek. Baán ezután bebizonyította, hogy nemcsak másban tudja megtalálni a jót, mint mondjuk Assisi Szent Ferenc, hanem önmagában is, mert azt is ki merte mondani, hogy az általa irányított Liget-projekt világszínvonalú. Aki nem így látja, és valaha is kritizálta a projektet, az, idézem: „esztelen, gonosz és hazug” ellenpropagandát folytat.

A miniszteri biztos ezután lágyabb húrokat pengetve arra használta fel a pulpitust, hogy a beszéd részeként nyilvánosan lobbizzon Orbánnál, hogy feltétlenül adjon még pénzt a lebontott Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galériára. Tisztelt miniszterelnök úr, te a kezdetektől támogattad – figyelmeztette Orbánt, ha az nem emlékezett volna.

photo_camera Vajon hányat írjatunk most? 1972? 2043? Fotó: Németh Dániel/444

Végre eljött a pillanat, amire vártunk, és Orbán lépett a mikrofonhoz. Ami azután elhangzott, arra azóta sem találok magyarázatot.