Magyar Péternek lassan el kéne árulnia, szerinte mit jelent az a szó, hogy propaganda

A propaganda ellen tiltakozva tüntetett múlt szombaton az MTVA Kunigunda utcai székháza előtt Magyar Péter, a tüntetésnek már az előzményei, és a konklúziója sem tanulságmentes.

photo_camera Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetése a közmédia székházánál.

Fotó: Németh Dániel/444

Kezdjük az előzményekkel. Magyar Péter már a júniusi választások előtt is futott néhány kört a közmédiával: előbb azzal utasította vissza a különféle független médiumok felkérését (így például a Partizánét vagy az ATV-ét), hogy amíg a köztévén nincs ilyen vita, addig a többinek se látja értelmét, majd amikor a köztévé valóban meghirdetett egy ilyet, azzal is akadtak problémái. Végül hosszas huzavona után elment a vitára, de ezzel egyidőben tüntetést is hirdetett, ahol viszont ő volt az, aki a DK-t és szimpatizánsait nem látta igazán szívesen.

Aztán a választások után eltelt némi idő, amíg újra eszébe jutott a közmédia, leginkább akkor, amikor meghívták, hogy vitázzon Orbán Balázzsal. Ezt előbb azzal utasította vissza, hogy (ez épp az árvízhelyzet fokozódásai idején történt) most a gátakon van a politikusok helye is, és mindenki kezébe lapátot adott volna, majd gúnyosan azt üzente még Orbán Balázsnak, hogy véletlenül összekeveredett valami a Szaknévsorban, neki ugyanis Orbán Viktorral van vitázni valója. Ebből lett némi huzavona megint, a köztévé próbált másik időpontot találni, Magyar viszont ezt is lepattintotta.

Végül csak bement a közmédiába az árvíz levonultával, egyből adott két interjút is - ebből a második sikerült igazán defenzívre.