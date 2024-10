Cáfolta a belügy, hogy menekülttáborok épülnének Magyarországon

„Tájékoztatjuk, hogy Vitnyéden, Écsen és Albertkázmérpusztán, továbbá Magyarország egyetlen más településén sem épül menekülttábor. A hivatkozott közlés otrombán hazug feltételezések halmaza” – közölte a Belügyminisztérium a Telex megkeresésére.

Korábban a nyugat.hu írta meg, hogy információik szerint nem csak Vitnyéden, de két másik településen, Écsen és Albertkázmérpusztán is menekülttábor épül.

Szeptember közepén Magyar Péter arról írt a Facebookon:

Tehát miközben a kormánypropaganda habzó szájjal migránsozik és migráns buszoztatásról beszél, aközben arra az egyszerű kérdésre sem tudnak/akarnak válaszolni, hogy miért építenek teljes titokban migráns tábort az osztrák határhoz közeli Vitnyéden.

Hasonló értesülései voltak a HVG-nek, a laphoz fényképek is eljutottak a belső munkálatokról, Vitnyédre ráadásul a Mi Hazánk is ellátogatott, és a Betyársereg ígért védelmet a helyieknek. Ők ugyanis - mármint a helyiek - megfelelő tájékoztatás nélkül egyre biztosabbak abban, hogy bármennyire is tagadják, mégis menekülttábort építenek melléjük, a megkérdezésük nélkül.

Gyopáros Alpár, Győr-Moson-Sopron megye 3. választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője viszont szeptember közepén azt mondta, Orbán Viktor személyesen is megerősítette neki, hogy nem lesz Vitnyéd-Csermajorban tábor. Ennek ellenére a tábor kérdése az osztrák választási kampányban is téma volt, Hans Peter Doskozil burgenlandi tartományi vezető például a határ lezárásával fenyegetőzött.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: