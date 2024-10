Meghalt egy terhes nő és a magzata a szegedi klinikán, a rendőrség is nyomoz az ügyben

A szegedi klinika, vagyis az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ megerősítette a 24.hu-nak, hogy tényleg meghalt náluk egy váradós nőbeteg és a magzata.

Az esetről biztosat egyelőre annyit tudni a nőt a szentesi otthonából vitték mentővel a szegedi sürgősségi osztályra, ohol napokkal később meghalt. Szentes jó ötven kilométerre, durván egyórányi autóútra van Szegedtől. A 25 ezres Szentesen, ami Csongrád megye harmadik legnépesebb városa, tavaly év eleje óta nincsen működő szülészeti osztály, mivel elfogytak a szakorvosok.

Az ügyről a hét elején Varga Ferenc, a térség DK-s parlamenti képviselője is posztolt, ő beszélt a nő férjével is, aki két kiskorú és egy 18 éves gyerekkel maradt magára a szörnyű eset után. Varga leírta, hogy egészségügyi részleteket nincs joga megosztani a nyilvánossággal, de az egyik mondata alapján az ügyben szerepet játszhatott az is, hogy a nőt ilyen távoli kórházba kellett szállítani. Ezt írta ugyanis:

„Az elmúlt időszakban több olyan esetet is eljutott hozzám, ami megerősíti a küzdelmet azért, hogy városunkban újra legyen szülészet! Higyjék el, 50-60 kilóméter sok, ha az ember életéről van szó!”

A szentesi szülészet-nőgyászat pacienseit tavaly év eleje óta Hódmezővásárhelyre (30 km), Szegedre (54 km), vagy Kecskemétre (66 km) irányítják.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte a 24-gyel, hogy