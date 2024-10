Új Sztálin-szobrot állítanak Oroszországban

Életnagyságú bronzszobrot állítanak Sztálinnak az északnyugat-oroszországi Vologda városában - jelentette be Georgij Filmonov, a vologdai régió kormányzója. A szobor a Novaja Gazeta szerint már majdnem elkészült, a kormányzó ki is posztolt róla egy fotót a Telegramra. A stílusát tekintve klasszikus szocreál, készülhetett volna a modell életében is. Az emlékmű az a pillanatot ábrázolja, amikor a szovjet diktátor pusztakezes mellkasműtétet hajtott végre saját magán.

Filimonov a lakossági igényekkel indokolta a szoborállítást. Az emlékmű egy olyan múzeumnál fog állni, amit egy olyan házban rendeztek be, ahol Sztálin az 1911-12-es száműzetése során lakott egy rövid ideig. A kormányzó elárulta, hogy egy másik tömeggyilkosnak, Rettegett Iván cárnak is emlékművet készülnek állítani a városban. Ivánnak is volt ugyanis személyes köze Vologdához, egy időben ezt a várost akarta megtenni Oroszország új fővárosának.

Filimonov elismerte, hogy Sztálin megítélése „összetett”, de azt mondta, hogy az oroszoknak el kell ismerniük a komoly eredményeket és tisztában kell lenniük saját történelmükkel. Az orosz történelem a politikus szerint az események egységes, összefüggő és egymástól elszakíthatatlan láncolata.

A kormányzó ezzel csak Vlagyimir Putyin elnököt visszahangozza. Putyin az amerikai Oliver Stone filmrendezőnek adott 2017-es interjújában azt fejtegette, hogy Sztálin „túlzott démonizálása” valójában Oroszország támadásával ér fel. Putyin szerint napjaink Oroszországa