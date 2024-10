A szlovák kormány az mRNS vakcinák betiltásáról beszél

Robert Fico szlovák miniszterelnök kiállt Peter Kotlár, a szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) politikusa mellett, aki nemrég azt javasolta a kormánynak, hogy az mRNS alapú oltóanyagok használatát azonnal függesszék fel. Fico egy videóban is elmondta, hogy nem híve az „kísérleti” oltóanyagoknak.

Az SNS a kormánykoalíció tagja, Kotlár pedig az elmúlt hónapokban „a covidjárvány kivizsgálásáért felelős kormánybiztosként” tevékenykedett. Megfogalmazott egy „jelentést”, amelyben az mRNS vakcinák betiltásáa mellett arról írt, hogy szerinte a járvány „bioterrorista akció”, és egy „Covid-19-pandémia kódnéven futó, kitalált hadművelet” volt. A kormánymegbízott szerint a „hadművelet” célja az volt, hogy „veszélyeztesse az emberi egészséget” és „tesztelje a világ lakosságának naivitását a rejtett parancskövetésben”.

photo_camera A szlovák kormánykoalíció vezetői, Peter Pellegrini (Hlas), Robert Fico (Smer) és Andrej Danko (SNS) Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Az ellenzék mellett a Szlovák Tudományos Akadémia Virológiai Intézetének tudósai is megszólaltak Kotlár-ügyben, és aggodalmukat fejezték ki „az alá nem támasztott állítások miatt”. Még egészségügyi miniszterként Zuzana Dolinková is elmondta a véleményét. Szerinte „a tudománytalansággal nem lehet harcolni”. „Kotlár úr nézetei továbbra is támogatást élveznek a kormánykoalícióban, miközben a tudományos körökben a világon sehol sem” – mondta.

Dolinková október 4-én jelentette be, hogy benyújtja a lemondását. A legfőbb indoka az volt, hogy a Fico által bejelentett megszorítások érintik az orvosok bérfejlesztését, ez pedig szembemegy azzal, amit a kampányban ígértek. Az osztrák Der Standard arról ír, hogy a kormányban osztott tudománytalan nézetek is hozzájárulhattak a döntéséhez.

Fico eközben kijelentette, támogatja Kotlár azon véleményét is, hogy a járványt nem a Világegészségügyi Szervezetnek (WHO) kellene irányítania, és a miniszterelnök szerint azt is alaposabban ki kellene vizsgálni, hogy „Szlovákiában ki keresett a legtöbbet a pandémián”.