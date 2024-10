Farok forever: a Tisza friss közleményében a 10 és 20 centi közötti különbségről, töketlenségről és impotenciáról ír, Magyar pedig banánnal fotózkodik

Nincs menekvés! A Tisza Párt friss, elvileg gazdasági témájú közleményében a 10 és 20 centi közötti különbségről és impotenciáról ír, Magyar Péter friss fb-posztjában pedig banánnal fotózkodik, Íme:

Rogán Antal egyik legnagyobb kommunikációs öngóljának immár több millió járulékos áldozata van: mi, közélet iránt érdeklődk. Nekünk ugyanis, úgy tűnik, marad a pöcsös, tökös, farkos és faszos utalások olvasgatása és nézegetése.

A lavinát a Rogán-féle kommunikációs gépezethez tartozó TV2 indította el még csütörtökön, a magyar tévé- és politikatörténet egyik legbizarrabb híradós „hírblokkjával”: ebben több mint 2 percen át foglalkoztak azzal, hogy Magyar Péter az EP szerdai ülésnapján szerintük a péniszét markolászta idegességében. A videó nagy részében igen közeli mozgóképeket mutogattak az ellenzéki politikus sliccéről. A videó másdik felében pedig válogatást mutattak be a Magyar Péter által saját magáról korábban kiposztolt olyan fotókból, amelyeken látszik a szűk nadrágja is. Ezeken pirossal karikázták be a péniszét.

A mulatságosan beteges hangulatú mocskolódási kísérlet azonnal visszaütött és csak rengeteg új követőt szerzett Magyarnak ezért a TV2 előbb eltűntette, utána újravágva megint kitette, aztán végképp eltűntette az oldaláról a kínos felvételt. Magyar azóta sikeresen lovagolja meg a hullámot: ő maga is kiposztolta az igazából csak a kormányra nézve kellemetlen felvétel részleteit és azóta is pöcsös utalásokkal élcelődik. Pártja legfrissebb, vasárnap kora délután szétküldött közleményének - ami arról szól, hogy a gazdasági válságból hogyan lehetne kilábalni szerintük - például az a címe, hogy

A magyar emberek már nem hisznek a mesékben, és a 10 centiről sem hiszik el, hogy 20

A nyitó mondata a következő:

„Ma ismét összegyűlik az állampárt és a Megafon apraja-nagyja Hernádi Zsolt adófizetői pénzen épült luxus szállodájában Esztergomban, hogy az eddigi impotens, töketlen gazdaságpolitika okozta összeomlás után ígérjenek valami nagyot a magyar embereknek."

A záró pedig ez:

„Lehet azt hazudni a fehérre, hogy fekete, a tíz centire, hogy húsz, de aki itt élt az utóbbi években, az már nem hisz a mesékben és abban sem, hogy az embereket kihasználó és sanyargató Döbrögiből hirtelen a hazáját és a népét szerető slimfit herceg lesz…"

Magyar szerint egyébként a gazdasági kilábaláshoz

„Le kellene számolni az ipari mértékű korrupcióval, aminek eredményeként 3-5 ezer milliárd forint tűnik el a magyar költségvetésből évente, csatlakozni kellene az Európai Ügyészséghez, haza kellene hozni Brüsszelből a magyar embereket megillető 8 ezer milliárd forint uniós forrást és a kínai akkumulátorgyárak helyett a magyar családi vállalkozásokat, KKV-kat kellene támogatni."

A Tisza-féle megoldási javaslatban az is szerepel, hogy

„A miniszterelnöknek nem a vejétől kellene 650 milliárd forintért felesleges irodaházakat vennie és reptérre meg Vodafone-ra szórni ezer milliárdokat, hanem a magyar egészségügy és az oktatás megújítására kellene költeni és ezzel egy egészséges, tudásalapú Magyarországot kialakítani."

Dehát mindez eltörpül a Rogánék keltett pöcsviharhoz képest. Lehet, hogy sokan buknak az Európai Ügyészségre, de attól félek, ennél a követelésnél sokkal népszerűbb lesz az a fenti fotó alá kiposztolt mondat, miszerint

„Készül a latte avokádó és a Magyar turmix"

És próbáljon meg ezek után bárki úgy banánturmixot inni, hogy nem jut eszébe, mit is nyel le éppen!