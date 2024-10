A Szuverenitásvédelmi Hivatal a rá vonatkozó előírásokat megsértve tette közzé a Transparencyről írt jelentést, mondja a szervezet jogásza

Hétfőn az MTI-nek kiadott közleményben hozta nyilvánosságra a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal, hogy a júniusban indított vizsgálatát lezárta, és megállapította: a Transparency International Magyarország „káros, stigmatizáló és dezinformáló” tevékenységet folytat, tevékenysége az amerikai gazdasági és politikai érdekek érvényesítését szolgálja.

„Még csak tanulmányozzuk a szöveget, de az máris feltűnő, hogy a hivatalból a törvény egyértelmű előírásai ellenére nem küldték meg nekünk a jelentést előzetesen észrevételezésre” – válaszolta megkeresésünk Ligeti Miklós, a TI jogi vezetője. Holott a jogszabályi előírások, a törvény 6. § (8) bekezdése szerint a vizsgálat szervezetnek erre az előzetes véleménynyilvánításra kellett volna kapnia 15 napot. Továbbá az ekkor megfogalmazott észrevételeikre harminc napon belül indokolt választ kellett volna kapniuk, mondja Ligeti.

A hivatal jelentéséből az első olvasásra is látszik, hogy az előre kitalált koncepcióhoz faragták hozzá a következtetéseket. Emellett Ligeti szerint a vizsgálat eredményében jól kézzelfogható ellentmondások vannak, példaként említve, hogy

„részletekbe menően foglalkoznak a pénzügyeinkkel, amit annak köszönhetően tehetnek meg, hogy átláthatóak vagyunk, és átadtuk a pénzügyeinkre meg a működésünkre vonatkozó dokumentumokat – majd a jelentésnek az a következtetése, hogy nem vagyunk átláthatóak”.

Ligeti, akit személyesen elő is léptettek Láncziék („ a jelentés szerint 2016 óta kuratóriumi tag voltam vagy vagyok, netán jelenleg is, miközben sosem voltam a kuratórium tagja”) első reakcióra azt mondta, olyan volt ezt az anyagot olvasni, „mint amikor véletlenül az ítéletet adták oda Virág elvtársnak: itt is előbb volt ítélet, aztán lett tényállás, vádirat, meg kreált bizonyítékok”.

A hivatal jelentéséről a Transparency Intenational Magyarország várhatóan hivatalos közleményt is ki fog adni, de ehhez még mélyrehatóbban tanulmányozniuk kell annak tartalmát.