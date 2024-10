Kellemetlenül érezte magát a bíró Ádám Zoltán munkaügyi perén, büntetést is kilátásba helyezett

Szabó Lajost, a Corvinus volt megbízott rektorát hallgatták volna meg hétfőn Ádám Zoltán munkaügyi perében, de túl sok új dokumentumot adtak be közvetlenül a tárgyalás előtt Ádámék, így ezt el kellett halasztani.

Ádám volt az, aki etikai eljárást indított, miután egy befolyásos szülő gyerekével kivételeztek egy vizsgán.

Nem sokkal később szabálytalansági eljárás indult, amely végén Ádámot rúgták ki a többi között arra hivatkozva, hogy nem működött együtt az eljárást vezető kancellárral.

Az ügyben két e-mailnek van döntő szerepe, amit a kancellár nem kapott meg, noha Ádám azt hitte, átküldte.

A Corvinust képviselő ügyvédek szerint nem áll meg Ádám érvelése, Ádámék szerint viszont megtorlásból rúgták ki.

Sűrű elnézéseket kért a bíró a Corvinus Egyetem volt megbízott rektorától, Szabó Lajostól, aki már másodszor hiába jelent meg a Fővárosi Törvényszéken, most sem tudták meghallgatni Ádám Zoltán munkaügyi perében.

Ádám Zoltán a Corvinus egyetem docenseként 2023. februárjában etikai vizsgálatot kezdeményezett, miután a meghatározó mennyiségű Mol-részvénnyel rendelkező Timur Megdetovics Rahimkulov üzletember fia (akinek a neve bő egy évig nem került nyilvánosságra,) úgy vizsgázhatott le az egyetemen, hogy nem teljesítette az összes ehhez szükséges feltételt. Az eljárás végén elmarasztalt rektort és a két dékánt második körben végül felmentették a vádak alól.

Rögtön ez után, 2023 júniusában Szabó Lajos megbízott általános rektorhelyettes (majd megbízott rektor) szabálytalansági eljárást indított, amelyet az egyetem kancellárja, Domahidi Ákos vezetett le. Az eljárás során meghallgatták Ádámot is, majd a kancellár bekért tőle több e-mailt.

photo_camera Ádám Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

Ádám azt hitte, mindent átküldött, kettő viszont mégsem ment át. (Egyébként olyan levelekről van szó, amelyekről elmondása szerint Ádám a meghallgatásán beszámolt, tehát a tartalmukat ismerte a kancellár). Végül lényegében emiatt, illetve a kancellárral folytatott levelezés stílusa miatt bocsátották el.

A pontos ok: nem működött együtt a szabálytalansági eljárással, tiszteletlenül beszélt a rektorral és rossz hírét keltette a vezetésnek az egyetem munkatársai előtt.

Utóbbi arra utalhat, hogy Ádám egy zárt Facebook-csoportban megosztotta a kancellárral folytatott levelezést és beszámolt az ügy állásáról. Ádámot 2023 októberében rúgták ki. A perben a TASZ képviseli.

Megtorlás és súlyos gondatlanság a két új érv

Az előző tárgyalás szinte végig a két hiányzó levélről szólt, és a hétfői is azzal kezdődött.

Ádám a korábbi tárgyaláson is azzal érvelt, ő a monitorján úgy látta, mintha minden levél átment volna, a Corvinust képviselő ügyvédek viszont az egyetem IT vezetőjének véleményére hivatkozva ezt vitatják.

„Az informatikai vezető állásfoglalása igazolja, hogy technikailag nem történhetett úgy, hogy Ádám elmondta.” Ha igaz, hogy a képernyőjén úgy jelentek meg a levelezések, hogy az elküldött levelek között ott volt a szöveg, amit a kancellár kért, akkor alappal feltételezhette, hogy a kancellár megkapta azt. „Ha ez nem igaz, akkor ez szerintem minimum súlyos gondatlanság” – mondta a Corvinust képviselő egyik ügyvéd. Egyikük sem engedte, hogy leírjuk a nevüket vagy fényképezzük őket, ezért marad a névtelenség.

„Nagyon vékony vörös vonal van a szándékosság és gondatlanság között” , ezért azt kezdeményezték, hallgassanak meg az ügyben egy szakértőt is. „Kell bizonyítás arról, technikailag lehetséges-e, amit a felperes állít.”

photo_camera Sziklai Tamás ügyvéd és Ádám Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

Ádám Zoltán ügyvédje, Sziklai Tamás azt mondta, a következtetésekkel nem értenek egyet. Ők viszont most arra mentek rá, hogy Ádámot az etikai eljárás miatti „megtorlásból” rúgták ki.

Ügyvédje a tárgyaláson többször is kimondta a „megtorlás” szót. Szerinte ezt alátámasztják Szabó Lajos korábbi nyilatkozatai is, amelyben a megbízott rektor felhozta, hogy egy másik diákkal is kivételeztek.

(A két ügy eltér egymástól, a másik diák rajta kívül álló okból nem tudta teljesíteni a vizsgáztatás feltételeit, ezért kapott lehetőséget a pótlásra.)

Sziklai azzal érvelt, a másik diák ügyével kapcsolatban nem vonták felelősségre Ádámot, nem is marasztalták el, ami szerinte szintén alátámasztja, hogy itt megtorlásról van szó. Ádám szerint ezzel a két interjúval kifejezetten rossz színben akarták feltüntetni.

A hétfői tárgyaláson előkerült az is, hogy a Corvinus szakszervezeti vezetője, Toronyai Gábor 2023 nyarán még petíciót is indított, mert úgy érzékelte, hogy „anti Ádám Zoltán hangulat alakult ki a vezetés részéről.” Ezt a petíciót 249 corvinusos írta alá.

A volt docens képviselői a Szabóval készült interjúkat, a petíciót illetve egy Ádám Zoltántól származó Facebook-bejegyzést is beadták a tárgyalás előtt, amit a Corvinus képviselői 9 körül, a bíró viszont a kezdés előtt látott csak. Ádámék ez alapján akartak kérdéseket feltenni a tanúként a terem előtt várakozó Szabó Lajosnak.

Kellemetlenül érezte magát a bíró

A több mint 30 oldalas anyagot a bíró nem tudta átnézni, és a tárgyalás során többször is elmondta, ezt korábban is beadhatták volna, és hogy ezzel milyen kellemetlen helyzetbe hozták a bíróságot, az alperest és a tanút is.

„Ha nem olvastam el a beadványt, hogyan engedélyezzem a kérdésfeltevést?”

Közölte, hogy ezek után Szabó Lajost nem tudják meghallgatni tanúként, akinek így harmadszor is vissza kell jönnie. „Ez nekem kezd kellemetlenné válni.”

Amikor eldőlt, hogy nem hallgatják meg Szabót, behívta a terembe, aki elkezdte lepakolni a táskáját és a kabátját. „Ne nagyon pakoljon Szabó úr, nem tart sokáig sajnos” – majd annyit mondott, eljárásjogi akadálya van a meghallgatásának, majd elnézést kért, hogy egy órát kellett kint várakoznia. (Legutóbb egy ülnök hiányzott a tárgyalás elkezdéséhez, de akkor öt perc alatt kiderült, hogy mindenki hiába érkezett.) Szabó egyébként már nem megbízott rektor, a Corvinust idén augusztus 1-től Bruno van Pottelsberghe vezeti.

photo_camera A mikrofon végül nem kellett. Fotó: Németh Dániel/444

A bíró egyébként a tárgyaláson megjegyezte azt is, hogy a törvények értelmében meg kellene büntetnie Ádámékat. Ezzel kapcsolatban aztán semmit nem mondott, bár Sziklai szerint ettől még nem kizárt a büntetés.

Ádám szerint a szavahihetőségére játszanak

„Egy interpretációs csata zajlik” – mondta a tárgyalás után Ádám Zoltán a 444-nek, aki szerint az alperesek stratégiája azon alapul, hogy próbálják aláásni a szavahihetőségét a levelezéssel kapcsolatban. Ádám szerint bizonyos értelemben egyszerűnek tűnik a helyzet, amit sokféleképp lehet értelmezni.

„A bíróság fogja eldönteni, hogy melyik narratívát fogadja el. Ha netalán azt, hogy összevissza beszéltem a tárgyaláson és súlyosan gondatlanul jártam el – amit én visszautasítok -, az még mindig felveti azt a kérdést, hogy ez jogilag megalapoz-e egy felmondást.”

Ilyen esetben ugyanis kaphatna az érintett írásbeli figyelmeztetést vagy fegyelmit is.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ádám Zoltán kitart amellett, hogy nem súlyos gondatlanságot követett el, azt pedig a bíróság értelmezése szerint még a felmondásában sem feltételezték, hogy szándékosan tartott volna vissza e-maileket. Azt mondta, nagyon rövid határidőkkel vártak tőle leveleket, „a vezetés olyan helyzetet teremtett, hogy nehezen tudtam megfelelni a követelményeknek, de mindent megtettem, hogy sikerüljön.”

Valóban nem ellenőrizte, pontosan mit küldött át a kancellárnak, de a felmondása pillanatáig abban a tudatban volt, hogy minden szükséges e-mail átment. Ezt is kommunikálta a kollégái felé.

Arra a kérdésre, hogy a hétfői tárgyaláson miért az utolsó pillanatban adtak be dokumentumokat, azt mondta, a Corvinust képviselő ügyvédek is péntek este adtak be egy anyagot a bíróságnak, amit ők vasárnap délután kaptak meg. „Ennek lehetett szerepe abban, hogy az ügyvédem ma reggel küldött el egy iratot.” Biztos abban, hogy nem ez a momentum fogja meghatározni a bíróság munkáját az ügyben.

Corvinus: Nincs összefüggés

Frissítés: A Corvinus a hétfői tárgyalásra cikkünk megjelenése után annyit írt, „az ügy most a munkaügyi bíróságon van, hadd végezze a bíróság a munkáját, a döntés már az ő kezükben van.”

Az előző tárgyalás után azt írták, „Ádám Zoltán az egész ügyet és az eljárást politikai kampányának részéve tette, amiben az egyetem nem hajlandó közreműködni. Mivel Ádám Zoltán munkavállalóként megtagadta az együttműködést munkáltatójával, így a Corvinusnak nem volt más választása, mint hogy felmondja vele munkaszerződését. Most a bíróság kezében van a döntés.”

Az egyetem Ádám kirúgása után azt közölte, az Ádám által kezdeményezett etikai vizsgálat és a kirúgás között semmi összefüggés nincs.