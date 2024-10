A magánbányászat engedélyezése óta valóságos aranyláz tört ki Üzbegisztánban. A helyiek mellett oroszok és kínaiak is dolgoznak az ország középső részén található gazdag lelőhelyeken. A nyereséges üzbég aranyiparnak azonban megvannak a maga árnyoldalai is: az illegális bányászat közben földomlás- és fulladásveszély is fenyegeti a munkásokat. A Deutsche Welle riportja.