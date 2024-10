A közmédia a saját helyi operatőrét szólaltatta meg a riportjában a kormány új programjáról

Kedden az M1 Híradója alaposan, minden oldalról körüljárva igyekezett megvizsgálni, miért kezdezeményez újabb Nemzeti Konzultációt a Fidesz. Hogy minél hitelesebb legyen, az ilyen kiegyensúlyozott anyagokban a politikusok és a szakértők mellett érdemes azt is megmutatni, hogy állnak a kérdéshez az átlagemberek. Már ha egyáltalán létezik olyan, hogy átlagember. A közmédia vidéki stábjának is meggyűlhetett a baja a tökéletes nyilatkozó felkutatásával, mert végül a zalaegerszegi riportjaikat felvevő operatőrnek kellett elmondania a kormány új lakástámogatási programjáról, hogy „mindenféle segítség az jó segítség nekünk is, hiszen most a párommal most éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani a saját életünket most már nagybetűsen”.

A Zalaegerszegi Televízió honlapja szerint a riportban megszólaló Fábián Martin a csatorna műszaki munkatára. A helyi tévé pedig szerződésben áll az MTVA-val, ennek értelmében pedig rendszeresen készítenek ellátják anyagokkal az M1 hírcsatornát, az M2 Petőfi TV-t, a DUNA TV-t, az M4 sportcsatornát, valamint az M5 kulturális csatornát a Zalaegerszegen és a megyében történő eseményekről. Ez sem az első alkalom, hogy Fábián Martint szerepeltették: 2022 elején például vele mutatták be, milyen népszerűek a helyi kórházban a regisztráció nélküli oltási napok: