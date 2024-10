Iránban bekérették a magyar nagykövetet, hogy tiltakozzanak az újabb EU-s szankciók ellen

Az iráni állami média szerint Irán külügyminisztériuma beidézte Magyarország nagykövetét, hogy tiltakozzon a Teheránnal szembeni új EU-s szankciók ellen, és cáfolta azokat a nyugati állításokat, amik szerint ballisztikus rakétákat szállított volna Oroszországnak.

Az EU hétfőn megállapodott arról, hogy hét személy és hét szervezet (köztük az Iran Air légitársaság) ellen szankciókat vezet be, mert állítólag közük van ballisztikus rakéták Oroszországba szállításához. Azért a magyar nagykövetet hívták be – aki jelenleg elvileg Varga-Haszonits Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövet –, mert Magyarország tölti be az EU soros elnökségét.

„Amellett, hogy hangot adtak az Iszlám Köztársaság határozott tiltakozásának az EU legutóbbi döntése ellen, a találkozó hozzájárult annak hangsúlyozásához, hogy az Irán elleni szankciókhoz hasonló illegális és kényszerítő módszerekhez való folyamodás elfogadhatatlan, és nem vezet sehová” – közölte az IRNA hivatalos hírügynökség.

photo_camera Ali Hámenei ajatollah az iráni légierő vezetői előtt 2015. február 8-án. Fotó: khamenei.ir/AFP

Az EU-n kívüli Nagy-Britannia is új szankciókat vezetett be: kilenc új jelöléssel egészítette ki az iráni szankciórendszerét, miután az USA a múlt hónapban közölte, hogy Oroszország ballisztikus rakétákat kapott Irántól Moszkva ukrajnai háborújához.

A rakétaszállításokat tagadva az iráni külügyminisztérium szóvivője azt mondta: „Néhány európai ország és az Egyesült Királyság sajnos bizonyítékok nélkül azt állította, hogy Irán katonailag beavatkozott ebbe a konfliktusba, amit teljes mértékben cáfolunk.” Szerinte az iráni személyekkel és szervezetekkel szembeni új szankciók bevezetése ellentétes a nemzetközi joggal.

Az iráni polgári légiközlekedési szervezet szóvivője az IRNA-nak azt mondta, az Iran Air beszünteti az Európába irányuló járatait, mivel már nem kapja meg a szükséges repülési engedélyeket.

Az Iran Air az egyetlen iráni légitársaság, ami az utóbbi időben repült Európába – mondta az Iráni Légitársaságok Szövetségének egyik tisztviselője az iráni Munkás Hírügynökségnek. A Saha Airlines, a Mahan Air és Szejid Hamza Galandari iráni védelmiminiszter-helyettes is szerepel a legújabb szankciókban. Az uniós szankciók az Iszlám Forradalmi Gárda prominens tisztviselőit és az Iran Aircraft Manufacturing Industries meg a Aerospace Industries Organization ügyvezető igazgatóit is elérték. A szankciók közé tartozik a vagyon befagyasztása és az EU-ba beutazás megtiltása. (Reuters)