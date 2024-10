Semjén Zsoltnak esze ágában sincs megtagadni a kegyelmi ügyért felelős Balog Zoltán barátságát

Balog Zoltán annak ellenére sem volt hajlandó lemondani arról, hogy püspökként vezesse a Dunamelléki Református Egyházkerület, hogy már tudjuk, ő járta ki Novák Katalin köztársasági elnöknél, hogy kegyelmet kapjon a bicskei gyerekotthon pedofil igazgatóját fedező bűntárs, K. Endre. Aztán amikor kitört a botrány, Balog egyből egy ausztriai kolostorba menekült, és politikai boszorkányüldözés áldozatának gondolta magát. Arra azóta sem adott választ, miért tartotta ártatlannak K. Endrét

Balog helyzetét annyira nem rengette meg az ügy, hogy az általa vezetett püspökség a kegyelmi ügy kirobbanása óta 6 milliárd forint értékben kapott ingatlanokat az államtól egyedi kormányhatározatokkal.

photo_camera Semjén Zsolt és Orbán Viktor Balog Zoltánnal örül a Fidesz újabb kétharmadának 2018-ban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A DK-s Vadai Ágnes nemrég arról kérdezte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, hogy „mi indokolta, hogy a bicskei pedofilsimogató kegyelmi ügyében botrányos szerepet játszó, a kegyelmet kijáró Balog Zoltán egyházkerülete 6 milliárd forint értékben kapjon ingatlanokat az Orbán-kormánytól a kegyelmi ügy kirobbanása után”. Válaszában Semjén előbb kioktatta a képviselőt, hogy Magyarországon az állam és az egyház egymástól elválasztva működik, majd megjegyezte, hogy az állam anyagi eszközökkel is támogatja az egyházak működését, közösségi célok érdekében együtt is működnek. Hozzátette, hogy az egyházaknak ingyen átruházott állami vagyon pedig „minden esetben - beleértve a hitéleti célokat is - a magyar társadalom érdekeit szolgálják”. Majd váratlanul rátért az ügy személyes részére is:

„Balog Zoltán református püspök úrral kapcsolatban: Balog Zoltán egy emberöltő óta munkatársam az egyházi ügyekben; mint volt országgyűlési képviselő és miniszter politikustársam;

ezen kívül személyes barátom, amit eszem ágában sincsen megtagadni senki kedvéért.

(Ismét megemlítem, hogy egy egyházban ki, milyen hivatalt visel, az kizárólag az adott személyre és egyházára tartozik, nem pedig a Magyar Államra. Vö.: Alaptörvény, jogállam.) ”