A kártérítési perek királya, az élet nagypofájú császára megy neki P. Diddy-nek az évtized perében

Tony Buzbee sztárügyvéd panorámás houstoni irodája olyan magasan van, hogy egy lifttel nem is lehet felmenni oda, útközben felvonót kell váltani. Houston legmagasabb épületének, a Chase Towernek a 73. emeletén cápa alakú fényes kilincs fogadja a látogatót, cápaszobor van az íróasztalon, és cápa alakú tetoválás díszíti a texasi férfi alkarját is. "Cápa vagyok, igen. A nagy fehér az óceán ura. Nekünk is ez a célunk, és nem félünk" - mondta még 2019-ben a Texas Monthly újságírójának magáról.

Tény, hogy volt mire magabiztosnak lennie. Addigra már régen hozzászokott a nagy tétekhez, a befolyásos szereplőkhöz, ahhoz, hogy címlapon szerepel.

photo_camera Fotó: CALLAGHAN O'HARE/REUTERS

Az azóta eltelt idő is őt igazolja. Most éppen a világ legbotrányosabb és legkiemeltebb figyelemmel járó ügyét viszi: ő az ügyvédje a polgári perekben annak a több mint száz embernek, aki a befolyásos zenész Puff Daddy és P. Diddy művészneveken ismert Sean Combst szexuális erőszakkal vádolja. És tényleg nem úgy tűnik, hogy félne, éppen azzal fenyegeti a hollywoodi celebvilágot, hogy sok A-listás név elő fog még kerülni az ügyben.

Lángszórós buldózer

A ma már sokszoros dollármilliomos, műgyűjtő, luxusautógyűjtő Buzbee nem jött gazdag családból, egy párezres városkában nőtt fel Texas állam szélén.