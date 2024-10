Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot

Jövő héten dönt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet vezető kormányközi szervezet, a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) arról, hogy felkerüljön-e Oroszország a feketelistára, írja a Politico.

A szervezet rendszeresen értékeli az országokat aszerint, hogy mennyire elkötelezettek a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek elterjedése elleni küzdelemben.

Az FATF 2023 februárjában, egy évvel a háború kitörése után felfüggesztette Oroszország tagságát, de eddig nem tették őket szürke- vagy feketelistára. A szervezet nyilvánosan azt mondta, hogy elfogadhatatlannak tartja Oroszország agresszióját, de a gyakorlatban Oroszország rangsorának csökkentéséhez a közel 40 tagország - köztük Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és Szaúd-Arábia - konszenzusára van szükség.