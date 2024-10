Két lépésben, és csak júliustól emelik meg a családi szja-kedvezményt

A kormány többször is tárgyalt róla, támogatják Navracsics törekvését, hogy az iparűzési adóból regionálisan, járási szinten is fel lehessen használni az iparűzésiadó-növekmény egy részét. A kezdeményezést a települések többsége is támogatja, de a módról, a technikáról még vannak viták. Gulyás szerint még nem született meg a döntés a változásról, de a szavaiból egyértelmű volt, hogy januártól hozzányúlnak a rendszerhez.