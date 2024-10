Noszály Sándor egészségügyi állapota miatt nem folytatja a Sztárboxot

Napok óta megy a találgatás Noszály Sándor egykori teniszező állapotával kapcsolatban, ugyanis az október 6-ai Sztárbox elődöntője után az Egyesült Államokba utazott, ahonnan aztán aggodalomra okot adó, zavaros videókat töltött fel a közösségi médiába, majd letörölte őket, végül pedig az Instagram oldalát is teljesen törölte. A videók kapcsán a Blikk telefonon kereste Noszályt, aki nekik is összevissza beszélt. Sokan aggódtak a sportolóért, és az RTL-hez is több kérdés érkezett arról, hogy a volt teniszező miként folytatja a bokszversenyt.

„A produkció képviselői szerették volna személyesen felvenni a kapcsolatot a versenyzővel, aki a mai napon (10.16.) hazatért Magyarországra, de erre nem volt lehetőségük. Noszály Sándor családjától kapott információk szerint, Sándor állapota miatt nem tudja folytatni a Sztárbox versenyét, így nem vesz részt a november 3-án megrendezésre kerülő Szuperdöntőben. Egészségügyi állapotáról további információk megosztására nincs lehetőségünk” - írta az RTL közleményében és mielőbbi felépülést kívántak Noszálynak.

A story.hu-nak viszont eljuttatott egy közleményt Noszály Sándor betegségéről a testvére, Noszály Andrea:

„Az elmúlt napokban sokan aggódtak testvérem, Noszály Sándor állapota miatt. A családom nevében ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy Sanyi hazaért Magyarországra, és szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges. Sajnos Sanyi életét már hosszú évek óta megkeseríti ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség, amelynek öcsém egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban.”

Mint Andrea mondja, Noszály Sándor a betegségének kiújulása ellenére szerette volna sportember lévén befejezni a versenyt, de nem tudja.